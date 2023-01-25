Бьелса, Дайч, Руни, Марселино? Кто спасет Эвертон от вылета в Чемпионшип

Увольнение Фрэнка Лэмпарда было неизбежно .

Никто не отзывается о 44-летнем тренере как о плохом человеке. По словам одного из английских журналистов Лэмпард завоевал в “Эвертоне” больше друзей, чем добыл побед, и эти слова недалеки от истины. Болельщики “ирисок” никогда не протестовали против легенды АПЛ, он всегда говорил о том, что гордится управлять таким важным историческим клубом, много времени в общении с болельщиками Лэмпард проводил и вне работы камер.

Никто не обвиняет экс-тренера и в отсутствии усердия. Он первым приезжал на клубную базу "ирисок", и последним ее покидал, пытаясь найти решения всем игровым проблемам. Но сам Лэмпард после матча с “Вест Хэмом” сказал, что он “не лучший тренер”, и это еще мягко сказано. Ни один из футболистов “Эвертона” не добился прогресса в индивидуальной игре под руководством 44-летнего специалиста, а в командном плане “ириски” просто были худшим коллективом АПЛ. “Эвертон” под руководством Лэмпарда так и не научился играть в позиционной футбол, а если “ириски” пропускали первыми, и пытались затем идти в атаку, то просто уничтожались соперником в переходных фазах игры. Ни одна команда в АПЛ не пропускала больше голов после контратак, чем “Эвертон”.

В конечном итоге против Лэмпарда говорили результаты. Всего одна победа в последних 12 матчах АПЛ, четыре подряд домашних поражения. “Эвертон” был удобным соперником для кризисных клубов. “Борнмут” выиграл один из 11 матчей Премьер-лиги, и это был “Эвертон”. Одна победа из девяти поединков “Саутгемптона”? Против “Эвертона”. Серия “Вест Хэм” из семи матчей без побед прервалась в игре… с “Эвертоном”. “Вулвз” выиграли два из десяти поединков АПЛ, один из них против “Эвертона”.

Вероятно, руководство “Эвертона” немного запоздало с увольнением Лэмпарда. “Астон Вилла” и “Вулверхэмптон” еще до ЧМ пригласили опытных испанских тренеров Унаи Эмери и Хулена Лопетеги соответственно, а “Саутгемптон” решил сделать ставку на Натана Джонса. Все было понятно еще после поражения “Брайтону” 1:4 на “Гудисон Парк”, но Лэмпард получил матчи чемпионата против “Саутгемптона” и “Вест Хэма”. В итоге – два поражения прямым конкурентам.

Начиная с 2016 года, ни один тренер “Эвертона” не отработал два полноценных сезона. Карло Анчелотти ушел сам, а Роналд Куман, Сэм Аллардайс, Марку Силва, Рафаэль Бенитес и Фрэнк Лэмпард были уволены. Это были тренеры разных стилей и поколений, и ни одному из них не удалось оставить положительного впечатления на “Гудисон Парк”. Экс-болельщик “ирисок” и эксперт Sky Sports Джейми Каррагер не случайно называет “Эвертон” худшим по управлению клубом в АПЛ . Лэмпарду не удалось справиться со своей работой, но он не был главной проблемой “ирисок”. Кажется, что этот клуб был обречен на неудачу, после того как он перешел в руки ирано-британского миллиардера Фархада Мошири. Большие деньги не всегда приносит счастье. Вместо желанной борьбы за еврокубки и топ-4 “Эвертон” во втором сезоне подряд рискует вылететь. Эта команда не покидала высший дивизион с 1954 года.

Во вторник вечером издание The Guardian проинформировало, что Мошири намерен продать “Эвертон” за 500 млн фунтов, но бизнесмен позже опровергнул эту информацию, сказав, что он просто ищет дополнительных инвесторов.

Как бы там не было, у “Эвертона” впереди еще 18 матчей чемпионата, в борьбе за выживание находятся семь команд и разница между ними три очка. Ситуация не критична. Но из-за того выбрать нового тренера только сложнее. Что делать? Взять специалиста на краткосрочный результат (спасение) или же пытаться думать о будущем? “Ньюкасл” посреди прошлого сезона был еще в худшей ситуации, но ему удалось выполнить обе задачи, пригласив Эдди Хау. “Эвертону” так не повезет. Не с его счастьем. Как для клуба с отсутствующей идеей развития и стратегией, неудивительно, что в списке претендентов находится такие разные специалисты как Марсело Бьелса, Сэм Эллардайс, Шон Дайч, Карлос Корберан и другие.

Марсело Бьелса как романтическое безумие

Бьелса называется самым желанным кандидатом владельца клуба Фархада Мошири. По последним сообщением, аргентинец отказался от работы в “Эвертоне” , но его имя продолжает фигурировать в списках.

Интересный факт. За почти 30 лет работы тренером Бьелса никогда не принимал команды посреди сезона. И понятно почему. 67-летний аргентинец один из самых требовательных тренеров в мире, не только к футболистам, но и к клубам, которые хотят его пригласить.

Футбол Бьелсы требует от футболистов огромных физических усилий и веры в то, что эти усилия не напрасны. Игроки должны быть в превосходной физической форме, недели должны уйти на то, чтобы команда понимала принципы персонального прессинга и других стилических условий Бьелсы. Как информирует Daily Mail, Бьелса, изучив состав “Эвертона”, заключил, что скоростные характеристики футболистов “ирисок” не соответствует его стандартам. Это было заметно еще и с Лэмпардом во главе. Центрбеки Коуди и Тарковски скорее представители старой школы, им удобнее играть глубже, и когда команда атаковала, у нее образовались большие разрывы между линиями.

“Лидс” смог заполучить Бьелсу после того как обязался выполнять все его условия до мельчайших деталей. У “Эвертона” нет очерченной структуры управления, и указания аргентинского тренера могут затеряться в коридорах власти. Если Бьелсе что-то не нравится, он сразу же уходит.

С другой стороны, Бьелса явно хочет вернуться к тренерской работе, и такой клуб как “Эвертон” – с большими традициями и прекрасной фан-базой, может его привлекать. Представить, что “Эвертон” может играть хуже, чем при Лэмпарде, сложно, и Бьелса определенно умеет развивать молодых футболистов, многие из которых, в частности Миколенко, явно находятся в регрессе.

Бьелсу называют “Эль Локо”, “сумасшедшим”, но он все же не безумец, и понимает, что в данный момент он и “Эвертон” не совсем подходят друг к другу. Шансы на союз невелики.

Шон Дайч как краткосрочный и крайне нежеланный кандидат

Шон Дайч остается без работы с апреля, после своего увольнения с “Бернли”. Долгие годы его команда превосходила все ожидания, но скорее по результатам, чем по игре. “Бернли” не был защитной командой, но его жесткая схема 4-4-2, физически ориентированный, однообразный, прямолинейный футбол мало у кого вызывал восторг.

Поэтому, если спросить у болельщика любого клуба АПЛ, хочет ли он видеть Дайча во главе своей команды, ответ будет нет. Сложно смотреть в будущее с оптимизмом, когда команда играет в такой футбол.

Однако “Бернли” Дайча всегда был сильнее, чем можно было ожидать от уровня футболистов этой команды. Это то, что нужно “Эвертону” – нужна система, организация игры, хотя бы какие-то базовые принципы, чтобы команда не играла хотя бы ниже своих возможностей. Кроме того у “ирисок” есть Калверт-Льюин – идеальный таргетмен для футбола Дайча и экс-футболисты “Бернли” Макнил (вингер) и Тарковски (центрбек).

Пока ничто не указывает на то, что именно Дайч возглавит “Эвертон”, но если отпадут другие варианты, 51-летний тренер может выйти на первый план.

Сэм Эллардайс как краткосрочный и крайне нежеланный кандидат №2

“Биг Сэм” работал в “Эвертоне” с ноября 2017 по май 2018, он заменил по ходу сезона уволенного Кумана и привел команду к финишу на восьмом месте. Сейчас о таком результате можно только мечтать, но тогда он вызвал разочарование у болельщиков “ирисок”, которые изначально были против его назначения, и никогда так его и не полюбили.

Репутация Эллардайса как спасителя клубов пошатнулась после того как “Вест Бромвич” во главе с ним вылетел в Чемпионшип в сезоне 2020/21. Странно, что 68-летний тренер фигурирует в списках, возможно играют свою роль хорошие отношения с Мошири.

Уэйн Руни как Лэмпард 2.0

Руни, в отличие от Бьелсы, Дайча и Эллардайса, имеет действующее место работы. С лета 37-тренер руководит американским клубом “Ди Си Юнайтед”.

В пользу Руни его ливерпульское прошлое и опыт работы в кризисном “Дерби Каунти”, когда он смог добиться впечатляющих результатов с командой, которая находилась под администрацией. “Дерби” в итоге вылетел в Лигу 1, но из-за штрафных санкций, а не результатов. Однако сложно сказать, что сработало больше – тактические инструкции Руни или его персональное обаяние.

Результаты Руни в “Ди Си Юнайтед” пока не впечатляют – всего две победы в 14 матчах. “Эвертону” на данном этапе нужен более опытный тренер.

Марселино как ответ конкурентам

Унаи Эмери и Хулен Лопетеги хорошо вошли в “Астон Виллу” и “Вулверхэмптон” соответственно. Чем будет хуже их Марселино?

Против 57-летнего тренера говорит то обстоятельство, что он никогда не работал за пределами Испании. Кроме того, Марселино, как и Бьелсе, нужно время на подготовку футболистов к своим требованиям. Его команды, “Вильярреал”, “Валенсия” или “Атлетик”, всегда действовали очень энергично, они были способны хорошо работать без мяча в схеме 4-4-2. Возможно при оценке состава “Эвертона” Марселино тоже поймет, что эта команда в данный момент будет лишней в его резюме.

Данкан Фергюсон как верность старым традициям

Данкан Фергюсон долгое воплощал дух “Эвертона”. Воинственный шотландец провел более ста матчей за “ирисок” в 2000-х, а затем работал в тренерских штабах Марку Силвы, Карло Анчелотти, Рафаэля Бенитеса и Фрэнка Лэмпарда. Летом он покинул “Эвертон”, решив, что вторая роль больше для него.

Фергюсон дважды был и.о. тренера (после увольнения Силвы и Бенитеса), и в своих инструкциях команде перед матчами он говорил прежде всего о необходимости бороться, за себя, и за “Эвертон”.

Клубу нужно сейчас что-то большее.

Дэвид Мойес как билет в прошлое

Еще одно неожиданное имя в списке. Были предположения, что руководство “Эвертона” позовет Мойеса, если его уволит “Вест Хэм”. Но своей победой над “ирисками” в последнем туре Мойес сохранил свои позиции в “хаммерс”.

Карлос Корберан как вера в хорошее, светлое будущее

39-летний Корберан работал ассистентом Бьелсы в “Лидсе”, затем он добился хороших результатов в “Хаддерсфилд Таун”, в прошлом сезоне участвовав в плей-офф за выход в АПЛ. Благодаря своим результатам с “терьерами”, испанский тренер получил приглашение от “Олимпиакоса”, но в греческом гранде он проработал чуть меньше двух месяцев (две победы в 11 матчах). Получше ситуация у Корберана в “Вест Бромвиче” после 14 поединков: процент побед 71% и снова хорошие шансы на плей-офф.

Корберан улучшил игру “ВБА” как в защите, так и в атаке. Команда пропустила восемь голов в 12 матчах Чемпионшипа и играет в приятный глазу позиционный футбол. Бросит ли Корберан “Вест Бромвич” ради кризисного “Эвертона”? Вопрос открытый.

Ральф Хазенхюттль как желание эмоциональных качелей

Меланхоличный австриец смог выстоять после двух поражений 0:9, но его работа в “Саутгемптоне” запомнится не только ими. Как и Дайчу, Хазенхюттлю долгое время удавалось прыгать выше потолка и “Саутгемптон” был командой со своим узнаваемым стилем. Результаты не всегда были положительными, клуб много лет был выставлен на продажу, но Хазенхюттлю удавалось удерживать его на плаву при скромных инвестициях в состав. После смены владельцев, которые пришли со своим новым видением, отставка Хазенхюттля была делом времени – команде нужен был новый импульс, а 55-летний тренер выглядел откровенно уставшим.

После увольнения Хазенхюттля прошло три месяца и возможно австриец еще не готов возвращаться к тренерской работе, и тем более браться за такой сложный вызов, как “Эвертон”.

В каждом назначении могут быть свои плюсы и минусы. Кто бы не возглавил “Эвертон”, спасти клуб от вылета будет крайне сложно. Время работает против “ирисок”.

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