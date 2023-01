Официально: Тоттенхэм подписал Данжуму из Вильярреала

"Тоттенхэм" официально объявил о трансфере нападающего "Вильярреала" Арнаута Данжумы. "Шпоры" арендовали нидерландского форварда до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Данжума договорился о трансфере с "Эвертоном" и уже прошел медосмотр в клубе, но в последний момент в гонку за игроком включился "Тоттенхэм".

Игрока убеждал перейти в "Эвертон" Френк Лэмпард, который вскоре был уволен с должности главного тренера.

В этом сезоне Данжума провел за "Вильярреал" 17 матчей и забил 6 голов. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 35 миллионов евро.

✍️ We are pleased to announce the signing of Arnaut Danjuma from Villarreal.



Welcome to Spurs, Arnaut! ????