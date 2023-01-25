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Официально: Тоттенхэм подписал Данжуму из Вильярреала

Англия
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Игрока украли у "Эвертона"

Официально: Тоттенхэм подписал Данжуму из Вильярреала

Фото: twitter.com/SpursOfficial

Новина українською

"Тоттенхэм" официально объявил о трансфере нападающего "Вильярреала" Арнаута Данжумы. "Шпоры" арендовали нидерландского форварда до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Данжума договорился о трансфере с "Эвертоном" и уже прошел медосмотр в клубе, но в последний момент в гонку за игроком включился "Тоттенхэм".

Игрока убеждал перейти в "Эвертон" Френк Лэмпард, который вскоре был уволен с должности главного тренера.

В этом сезоне Данжума провел за "Вильярреал" 17 матчей и забил 6 голов. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 35 миллионов евро.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Вильярреал Арнаут Данжума
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Источник:
tottenhamhotspur.com

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