Манчестер Юнайтед разгромил Ноттингем в первом матче полуфинала Кубка лиги

Кубок английской футбольной лиги

Полуфинал, первый матч

"Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Матч прошел по схожему сценарию, как и 27 декабря. “Манкунианцы” также контролировали игру, забили быстрый гол и победили со счетом 3:0. Только есть отличия в старании "Ноттингема" – "лесники" сегодня выглядели лучше.

Уже на шестой минуте счет был открыт. Рашфорд получил передачу от Каземиро на своей части поля, пролетел по левому флангу, обошел двух оппонентов и попал в левый угол. Очень непринужденно выглядел этот гол – “лесники” вальяжно сыграли в обороне. 10-й мяч для Маркуса в последних 10 матчах.

"Ноттингем" со временем немного ожил. Особенно они были активны в прессинге на чужой половине поля. Также "лесники" и неплохо использовали контратаки – в одной из них даже удалось забить. Рашфорд отдал неточный пас на чужой половине поля, хозяева провели быстрое контрнаступление, а завершил его точным ударом Сарридж. Однако VAR потом увидел несколько сантиметров офсайда. Этот гол стал важным психологическим фактором для “Ноттингема”, ведь хозяева еще больше старались обострять у чужих ворот и даже забрали мяч под свой контроль.

До завершения тайма команды еще обменялись моментами: Скарпа с лета пробил из-за пределов штрафной – де Хеа потащил, затем и Хеннесси вступил в игру, взяв верх в дуэли с Антони.

45-я минута стала решающей в этом матче. Голкипер хозяев Хеннесси парировал удар из-за пределов штрафной, но подбор "лесники" проиграли. Вегхорст в касание пробил мимо голкипера. Первый гол для нидерландца за МЮ.

Следует отдельно вспомнить действия Ваута на протяжении матча. Предыдущие два поединка вышли для него очень “не очень”: он много ошибался, не понимал до конца партнеров. Сегодня неточностей было гораздо меньше, подыгрывал он лучше. Кое-где надолго исчезал с игры, но вот на 45-й минуте вовремя появился. Возможно, и уровень соперника так влиял.

Страсть "Ноттингема", которая была в первом тайме, после перерыва убавилась. Был момент у Джонсона, который в прессинге (опять потерял мяч Каземиро) забрал круглого, но пробил выше ворот. Также в перекладину попал Эриксен.

В середине тайма последовали серии замен, которые сбили темп. Матч катился к своему логическому завершению, но получил жирную точку: Фернандеш из паса Эланги прошил голкипера ударом вниз. Это точка не только сегодняшнего поединка, но и противостояние в целом.

Adding that finishing touch to the first leg ????????#MUFC || #CarabaoCup pic.twitter.com/7f6Jo1OX4r