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Артета о Зинченко: Он игрок, который даёт нам всё, что мы хотим на этой позиции

Англия
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Александр в авангарде творцов хорошего сезона "Арсенала"

Артета о Зинченко: Он игрок, который даёт нам всё, что мы хотим на этой позиции

фото из свободных источников

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета высказался об Александре Зинченко и том, что он дал команде. "То, что он привнес, — это настоящее желание побеждать и делать что-то особенное с этой командой", – приводит слова Артеты BBC.

"Мы знаем, что он игрок, который дает нам все, что мы хотим на этой позиции. Он дает нам универсальность, но также требует много внимания, освобождая для нас пространство, что действительно важно.

Я бы особо выделил его интенсивность. То, что он привнес, — это настоящее желание побеждать и делать что-то особенное с этой командой. Опыт, который он получил в прошлом, действительно помогает в этом", – закончил главный тренер "канониров".

"Арсенал" идет на 1 месте в АПЛ, опережая "Сити" на 5 очков, имея матч в запасе. Следующий матч "гуннеры" сыграют 27-го января с "горожанами" в Кубке Англии. Это будет первый матч между лидерами табилцы в этом сезоне.

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В статье: Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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