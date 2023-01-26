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Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images_
Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 1/16 финала старейшего футбольного турнира между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом".
Встреча Александра Зинченко с бывшей командой – это должно было случиться! Лидер чемпионата Англии сыграет со второй командой первенства, в лиге "Арсенал" и "Сити" разделяют 5 очков и игра в запасе у "канониров", но, как мы знаем, FA Cup – это совсем другой турнир. Выйдет ли украинец на поле? Или же Артета его прибережет? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 27 января – в 21:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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