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Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии

Англия
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Манчестер Сити – Арсенал. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии

Getty Images_

UA-Футбол
Новина українською

Журналист UA-Футбол прокомментирует поединок 1/16 финала старейшего футбольного турнира между "Манчестер Сити" и лондонским "Арсеналом".

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Встреча Александра Зинченко с бывшей командой – это должно было случиться! Лидер чемпионата Англии сыграет со второй командой первенства, в лиге "Арсенал" и "Сити" разделяют 5 очков и игра в запасе у "канониров", но, как мы знаем, FA Cup – это совсем другой турнир. Выйдет ли украинец на поле? Или же Артета его прибережет? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в пятницу, 27 января – в 21:50 по киевскому времени.

Комментатор и режиссер трансляции: Влад Петрушевский

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В статье: Арсенал (Лондон) Кубок Англии Манчестер Сити Александр Зинченко Трансляция Аудио онлайн стрим
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