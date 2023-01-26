"Мудрик может стать для Челси новым Азаром". Легенда клуба верит в украинца

Экс-форвард "Челси" и сборной Нидерландов Джимми Флойд Хасселбайнк прокомментировал трансфер Михаила Мудрика в лондонский клуб.

"Арсенал" имел свою оценку Мудрика, но когда вы вступаете в трансферную борьбу, клуб-продавец должен удерживать свою цену.

"Челси" хотел вести бизнес, но "Арсенал" не хотел этого делать, и "Челси" воспользовался этим. Я думаю, что для "Челси" это очень хорошее приобретение. Вижу, как он будет радовать болельщиков в течение следующих нескольких сезонов.