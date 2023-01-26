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"Мудрик может стать для Челси новым Азаром". Легенда клуба верит в украинца
Хасселбайнк - о переходе украинского вингера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-форвард "Челси" и сборной Нидерландов Джимми Флойд Хасселбайнк прокомментировал трансфер Михаила Мудрика в лондонский клуб.
"Арсенал" имел свою оценку Мудрика, но когда вы вступаете в трансферную борьбу, клуб-продавец должен удерживать свою цену.
"Челси" хотел вести бизнес, но "Арсенал" не хотел этого делать, и "Челси" воспользовался этим. Я думаю, что для "Челси" это очень хорошее приобретение. Вижу, как он будет радовать болельщиков в течение следующих нескольких сезонов.
Я уже упомянул Джо Коула в этом контексте, но теперь считаю, что Мудрик может стать настолько же важным футболистом, насколько был Эден Азар. Не хочу сравнивать их, потому что это несправедливо. Если вы помните, то Азар перешел из "Лилля", ему нужен был год, чтобы освоиться.
Но потом он вдруг стал жизненно важным игроком на "Стэмфорд Бридж", - приводит слова Хасселбайнка Football London.
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