Миколенко узнает тренера уже сегодня: стало известно, кто возглавит Эвертон

Руководство "Эвертона" определилось с преемником Фрэнка Лэмпарда, который был уволен после серии неудач.

Как сообщает журналист Sky Sports Алан Майерс, новым главным тренером ливерпульской команды станет Шон Дайч. Согласно его данным, о назначении 51-летнего специалиста объявят уже сегодня. Ранее сообщалось, что на эту должность также претендовал Марсело Бьелса.

Последним местом работы Дайча был "Бернли", который он покинул в апреле 2022 года. Он провел в клубе почти 10 лет. В сезоне 2011/12 он тренировал "Уотфорд".

Напомним, "Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, занимает предпоследнее, 19-й место в турнирной таблице АПЛ.