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Миколенко узнает тренера уже сегодня: стало известно, кто возглавит Эвертон
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство "Эвертона" определилось с преемником Фрэнка Лэмпарда, который был уволен после серии неудач.
Как сообщает журналист Sky Sports Алан Майерс, новым главным тренером ливерпульской команды станет Шон Дайч. Согласно его данным, о назначении 51-летнего специалиста объявят уже сегодня. Ранее сообщалось, что на эту должность также претендовал Марсело Бьелса.
Последним местом работы Дайча был "Бернли", который он покинул в апреле 2022 года. Он провел в клубе почти 10 лет. В сезоне 2011/12 он тренировал "Уотфорд".
Напомним, "Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, занимает предпоследнее, 19-й место в турнирной таблице АПЛ.
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