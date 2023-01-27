Все из-за Мудрика. Арсенал ввел пункт "тишины" при покупке новых футболистов

Руководство "Арсенала" осталось настолько недовольным тем фактом, что "Челси" буквально украл Михаила Мудрика из-под их носа, что отныне "канониры" меняют свою стратегию ведения переговоров с футболистами.

На самом деле, они уже ее даже опробовали в рамках соглашения с Якубом Кивером. "Арсенал" приобрел центрального защитника у "Специи" в это зимнее трансферное окно, договорившись с поляком и итальянскими боссами о том, что переход будет происходить в условиях "полной тишины".

Менеджер "пушкарей" Микель Артета и спортивный директор клуба Эду довольны тем, как прошел трансфер Кивера – без лишних новостей и шума. Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио отметил: