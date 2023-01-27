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Все из-за Мудрика. Арсенал ввел пункт "тишины" при покупке новых футболистов
Они уже опробовали этот метод
Getty Images / Global Images Ukraine
Руководство "Арсенала" осталось настолько недовольным тем фактом, что "Челси" буквально украл Михаила Мудрика из-под их носа, что отныне "канониры" меняют свою стратегию ведения переговоров с футболистами.
На самом деле, они уже ее даже опробовали в рамках соглашения с Якубом Кивером. "Арсенал" приобрел центрального защитника у "Специи" в это зимнее трансферное окно, договорившись с поляком и итальянскими боссами о том, что переход будет происходить в условиях "полной тишины".
Менеджер "пушкарей" Микель Артета и спортивный директор клуба Эду довольны тем, как прошел трансфер Кивера – без лишних новостей и шума. Итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио отметил:
"Арсенал" захотел заключить контракты с агентами и "Специей", всеми сторонами, вовлеченными в сделку – они не могли говорить о трансфере, иначе он не был бы осуществлен. После саги с Мудриком, о котором все говорили, а затем пришел "Челси" и получил игрока, в "Арсенале" решили ввести т.н. "тихую" часть контракта. Никто не знал о Кивере и его переходе в "Арсенал" до того момента, как все почти стало официально. Я понимаю "Арсенал", потому что за каждым игроком, которого они хотят приобрести, может прийти "Челси" и просто предложить больше".
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