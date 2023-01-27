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Арсенал дает 60 млн фунтов за опорника Брайтона. Челси уже отказали в покупке за 55 млн

Англия
(1 голосов)

"Гуннеры" настроены решительно

Арсенал дает 60 млн фунтов за опорника Брайтона. Челси уже отказали в покупке за 55 млн

Фото: Getty Images

Новина українською

"Арсенал" сделал "Брайтону" предложение о покупке опорника Мойсеса Кайседо, сообщает Фабрицио Романо. "Гуннеры" готовы расстаться с 60 миллионами фунтов.

Предложение по 21-летнему эквадорцу уже делал "Челси". "Брайтон" отказал в продаже опорника за 55 миллионов фунтов, так как оценивают игрока значительно выше.

Кайседо провел за "Брайтон" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в 38 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Брайтон
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