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Арсенал дает 60 млн фунтов за опорника Брайтона. Челси уже отказали в покупке за 55 млн
"Гуннеры" настроены решительно
Фото: Getty Images
"Арсенал" сделал "Брайтону" предложение о покупке опорника Мойсеса Кайседо, сообщает Фабрицио Романо. "Гуннеры" готовы расстаться с 60 миллионами фунтов.
Предложение по 21-летнему эквадорцу уже делал "Челси". "Брайтон" отказал в продаже опорника за 55 миллионов фунтов, так как оценивают игрока значительно выше.
Кайседо провел за "Брайтон" 21 матч, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает футболиста в 38 миллионов евро.
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