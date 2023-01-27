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Де Дзерби - о зимних трансферах Брайтона: Я ничего не ожидаю. У меня нет никаких новостей

Англия
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А как же Матвиенко?

Де Дзерби - о зимних трансферах Брайтона: Я ничего не ожидаю. У меня нет никаких новостей

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби расплывчато ответил на вопросы журналистов о возможных зимних трансферах клуба.

"Я ничего не ожидаю. Я уже говорил о рынке. Если все останется так как есть – пусть. У меня нет никаких новостей", – заявил Де Дзерби.

Напомним, что ранее СМИ писали о том, что "Брайтон" активно интересуются защитником "Шахтера" Николаем Матвиенко, однако последнее предложение английского клуба в размере 16+4 миллиона евро было отклонено "горняками".

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Источник:
Football Daily

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