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Де Дзерби - о зимних трансферах Брайтона: Я ничего не ожидаю. У меня нет никаких новостей
А как же Матвиенко?
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
"Я ничего не ожидаю. Я уже говорил о рынке. Если все останется так как есть – пусть. У меня нет никаких новостей", – заявил Де Дзерби.
Напомним, что ранее СМИ писали о том, что "Брайтон" активно интересуются защитником "Шахтера" Николаем Матвиенко, однако последнее предложение английского клуба в размере 16+4 миллиона евро было отклонено "горняками".
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