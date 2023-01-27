Де Дзерби - о зимних трансферах Брайтона: Я ничего не ожидаю. У меня нет никаких новостей

Главный тренер " Брайтона " Роберто Де Дзерби расплывчато ответил на вопросы журналистов о возможных зимних трансферах клуба.

"Я ничего не ожидаю. Я уже говорил о рынке. Если все останется так как есть – пусть. У меня нет никаких новостей", – заявил Де Дзерби.