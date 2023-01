Ньюкасл заплатит за вингера Эвертона 45 миллионов фунтов. У него 3 результативных действия в сезоне

"Ньюкасл" договорился с "Эвертоном" о трансфере вингера Энтони Гордона, сообщает журналист Sky Sport Кит Дауни. "Сороки" заплатят 45 миллионов фунтов.

Энтони хотел подписать "Челси" ещё прошлым летом. Клубы не говорили о стоимости, но тогда "синие" предлагали 40 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось, что Гордон пропустил три дня тренировок в "Эвертоне". Пропуск во вторник футболист согласовал, а в среду и четверг – нет.

Энтони Гордон провел в этом сезоне 18 матчей за "Ньюкасл" и забил 3 гола во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока молодежной сборной Англии в 40 миллионов евро.

