Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл заплатит за вингера Эвертона 45 миллионов фунтов. У него 3 результативных действия в сезоне
Добился перехода
Фото: twitter.com/Everton
"Ньюкасл" договорился с "Эвертоном" о трансфере вингера Энтони Гордона, сообщает журналист Sky Sport Кит Дауни. "Сороки" заплатят 45 миллионов фунтов.
Энтони хотел подписать "Челси" ещё прошлым летом. Клубы не говорили о стоимости, но тогда "синие" предлагали 40 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось, что Гордон пропустил три дня тренировок в "Эвертоне". Пропуск во вторник футболист согласовал, а в среду и четверг – нет.
Энтони Гордон провел в этом сезоне 18 матчей за "Ньюкасл" и забил 3 гола во всех турнирах. Transfermarkt оценивает 21-летнего игрока молодежной сборной Англии в 40 миллионов евро.
???? Fee now agreed for Anthony Gordon to move to Newcastle.— Keith Downie (@SkySports_Keith) January 27, 2023
£45m total agreement. The forward is due on Tyneside for his medical in the next 24 hours. Alongside @PeteGravesTV ✍????#NUFC ⚫️⚪️
Популярное сейчас
- В аэропорту Внуково потерпел крушение российский президентский вертолет Ми-8
- Польша расширит танковый пакет помощи десятками PT-91 Twardy – известно, когда они будут в Украине
- Под 1000 россиян, много сбитых дронов и ракет. Генштаб – о потерях врага за 26 января
- Зинченко – лучший игрок Арсенала в матче против Манчестер Юнайтед
- Страница Василия Ломаченка в Instagram более недоступна для украинцев
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО