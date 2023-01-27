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Зинченко против бывших в основе не сыграет. Арсенал объявил состав на матч с Манчестером Сити

Англия
(1 голосов)

Украинец может выйти на замену

Зинченко против бывших в основе не сыграет. Арсенал объявил состав на матч с Манчестером Сити

Фото: Arsenal

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" объявил стартовый состав на матч Кубка английской лиги против "Манчестер Сити". Главный тренер Микель Артета применил ротацию, оставив, в частности, в резерве украинца Александра Зинченко.

Отметим, что именно из "Манчестер Сити" Александр Зинченко перешел в "Арсенал". "Канониры" в настоящее время лидируют в АПЛ, но еще не провели ни одного матча против главного преследователя, которым и является "Манчестер Сити".

Кубковый матч "Арсенал" – "Манчестер Сити" начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию >>>

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
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