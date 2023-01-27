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Зинченко против бывших в основе не сыграет. Арсенал объявил состав на матч с Манчестером Сити
Украинец может выйти на замену
Фото: Arsenal
Лондонский "Арсенал" объявил стартовый состав на матч Кубка английской лиги против "Манчестер Сити". Главный тренер Микель Артета применил ротацию, оставив, в частности, в резерве украинца Александра Зинченко.
???? ???????????????? ???????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) January 27, 2023
???? Turner between the sticks
???? Tierney at the back
???? Trossard in attack
✊ Let’s do this - together! pic.twitter.com/k1paQXlBfY
Отметим, что именно из "Манчестер Сити" Александр Зинченко перешел в "Арсенал". "Канониры" в настоящее время лидируют в АПЛ, но еще не провели ни одного матча против главного преследователя, которым и является "Манчестер Сити".
Tonight's team ????— Manchester City (@ManCity) January 27, 2023
XI | Ortega Moreno, Lewis, Stones, Akanji, Ake, Rodrigo, De Bruyne, Gundogan (C), Mahrez, Grealish, Haaland
SUBS | Ederson, Walker, Dias, Phillips, Cancelo, Laporte, Alvarez, Bernardo, Palmer#ManCity | @HaysWorldwide pic.twitter.com/h8MmH3TaU6
Кубковый матч "Арсенал" – "Манчестер Сити" начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию >>>
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