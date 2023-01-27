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Лестер завершает сделку по подписанию бывшей звезды Шахтера
Арендные странствия продолжаются
Офіційний сайт Ліона/Автор невідомий
"Лестер" на заключительном этапе подписания вингера "Лиона" Тете. "Лисы" арендуют 22-летнего бразильца до конца сезона.
Отметим, что Тете пребывал в "Лионе" в аренде из "Шахтера", срок которой истекал в конце сезона. Видимо, клубы договорились о завершении аренды и новой сделке в "Лестер".
В этом сезоне Тете провел за "Лион" 19 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. Его контракт с "горняками" истекает в июне этого года, так что "Лестер" может рассчитывать на бесплатный трансфер бразильца по окончанию аренды.
Leicester are closing in on deal to sign Tetê from OL, confirmed — now final details being sorted on deal valid until the end of the season ???????????????? #LCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2023
OL let Tetê, Faivre and Toko Ekambi leave while they will bring in Wilson Isidor from Lokomotiv [done deal]. pic.twitter.com/8sytFbdLuP
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