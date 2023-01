Лестер завершает сделку по подписанию бывшей звезды Шахтера

"Лестер" на заключительном этапе подписания вингера "Лиона" Тете. "Лисы" арендуют 22-летнего бразильца до конца сезона.

Отметим, что Тете пребывал в "Лионе" в аренде из "Шахтера", срок которой истекал в конце сезона. Видимо, клубы договорились о завершении аренды и новой сделке в "Лестер".

В этом сезоне Тете провел за "Лион" 19 матчей, забил 6 голов и отдал 5 голевых передач. Его контракт с "горняками" истекает в июне этого года, так что "Лестер" может рассчитывать на бесплатный трансфер бразильца по окончанию аренды.

Leicester are closing in on deal to sign Tetê from OL, confirmed — now final details being sorted on deal valid until the end of the season ???????????????? #LCFC



