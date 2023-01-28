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Ньюкасл продлил контракт с ключевым игроком
Игрок сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Ньюкасл" продлил контракт с правым защитником Кираном Триппьером. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение рассчитано до лета 2025 года. Предыдущий контракт был заключен при переходе в январе 2022 года сроком на 2,5 года.
"Сороки" год назад заплатили "Атлетико" за защитника 14 млн евро. За этот период его трансферная стоимость согласно данным портала Transfermarkt упала с 18 до 13 млн евро.
Всего на счету защитника 33 матча за "Ньюкасл". В активе Трипьера три гола и шесть результативных передач.
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