  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола - о матче против Арсенала: Я не ожидал от них такого подхода
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола - о матче против Арсенала: Я не ожидал от них такого подхода

Англия
(1 голосов)

Испанский специалист высоко оценил игру своих футболистов

Гвардиола - о матче против Арсенала: Я не ожидал от них такого подхода

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" минимально обыграл лондонский "Арсенал" в рамках матча четвертого раунда Кубка Англии. Единственным голом в матче отличался защитник Натан Аке, который порадовал фанатов "горожан" в средине второго тайма.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги победного поединка, рассказав, за счет чего его команде удалось добыть победу.

"Во втором тайме мы определенно играли лучше. "Арсенал" сделал шаг вперед. Это была напряженная игра, и вы понимаете, насколько они хороши. Я не ожидал от них такого подхода – сложно было против них. Мы обыграли команду, которая находится на вершине лиги, и выходим в следующий раунд", - приводит слова Гвардиолы издание BBC.

Также, наставник, поделился впечатлениями от игры защитника манчестерского клуба Натана Аке, который принес победу команде.

"Он контролировал одного из самых сложных соперников в Премьер-лиге, потому что у Сака сейчас невероятный период. Он был хорош в дуэлях в штрафной, защищал дальнюю штангу при стандартные положениях, что было дополнительным бонусом. Аке – исключительный парень. Был период, когда он не играл, и ни разу об этом не пожаловался", - добавил испанец.

Напомним, ранее итоги игры подвел наставник лондонского "Арсенала" Микель Артета, похвалив манчестерский клуб.

По теме
yellow-arrow
Бильярдный выстрел Аке - в обзоре матче Манчестер Сити - Арсенал
yellow-arrow
Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити – Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча
yellow-arrow
Артета - о матче с Ман Сити: Одно действие решило исход матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Кубок Англии Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде