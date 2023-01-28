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Гвардиола - о матче против Арсенала: Я не ожидал от них такого подхода
Испанский специалист высоко оценил игру своих футболистов
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги победного поединка, рассказав, за счет чего его команде удалось добыть победу.
"Во втором тайме мы определенно играли лучше. "Арсенал" сделал шаг вперед. Это была напряженная игра, и вы понимаете, насколько они хороши. Я не ожидал от них такого подхода – сложно было против них. Мы обыграли команду, которая находится на вершине лиги, и выходим в следующий раунд", - приводит слова Гвардиолы издание BBC.
Также, наставник, поделился впечатлениями от игры защитника манчестерского клуба Натана Аке, который принес победу команде.
"Он контролировал одного из самых сложных соперников в Премьер-лиге, потому что у Сака сейчас невероятный период. Он был хорош в дуэлях в штрафной, защищал дальнюю штангу при стандартные положениях, что было дополнительным бонусом. Аке – исключительный парень. Был период, когда он не играл, и ни разу об этом не пожаловался", - добавил испанец.
Напомним, ранее
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