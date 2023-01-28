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Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити – Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча
"Горожане" шагают в следующий раунд Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии, в котором "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал". В первом тайме команды создали больше моментов, чем во втором, однако удалось забить только после перерыва: Аке технически положил мяч в правый угол. Артета после пропущенного сразу же отреагировал заменой, однако выход Зинченко и Ко не помогли "канонирам" спастись в этом поединке.
Кубок Англии, четвёртый раунд. Манчестер, "Этихад"
"Манчестер Сити" – "Арсенал" 1:0
Гол: Аке 64
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