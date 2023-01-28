Выход Зинченко не помог. Манчестер Сити – Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 1/16 финала Кубка Англии, в котором "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал". В первом тайме команды создали больше моментов, чем во втором, однако удалось забить только после перерыва: Аке технически положил мяч в правый угол. Артета после пропущенного сразу же отреагировал заменой, однако выход Зинченко и Ко не помогли "канонирам" спастись в этом поединке.

Кубок Англии, четвёртый раунд. Манчестер, "Этихад"

"Манчестер Сити" – "Арсенал" 1:0

Гол: Аке 64