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Тен Хаг: Харри Магуайр прогрессирует
Пока он проигрывает борьбу за место в составе
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал текущую ситуацию с Харри Магуайром:
“Он не наш пятый выбор. Харри приходится бороться за свою позицию, и все может измениться иногда очень быстро.
Я думаю, что он прогрессирует и теперь все зависит от него”, - сказал тен Хаг.
Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Магуайра 715 минут в 15 матчах сезона. В частности, он всего дважды вышел в старте за 10 поединков после Чемпионата мира в Катаре: против "Борнмута" в АПЛ и "Чарльтона" в Кубке лиги.
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