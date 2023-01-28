Тен Хаг: Харри Магуайр прогрессирует

Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал текущую ситуацию с Харри Магуайром:

“Он не наш пятый выбор. Харри приходится бороться за свою позицию, и все может измениться иногда очень быстро.

Я думаю, что он прогрессирует и теперь все зависит от него”, - сказал тен Хаг.