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Тен Хаг: Харри Магуайр прогрессирует

Англия
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Пока он проигрывает борьбу за место в составе

Тен Хаг: Харри Магуайр прогрессирует

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг прокомментировал текущую ситуацию с Харри Магуайром:

“Он не наш пятый выбор. Харри приходится бороться за свою позицию, и все может измениться иногда очень быстро.

Я думаю, что он прогрессирует и теперь все зависит от него”, - сказал тен Хаг.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету Магуайра 715 минут в 15 матчах сезона. В частности, он всего дважды вышел в старте за 10 поединков после Чемпионата мира в Катаре: против "Борнмута" в АПЛ и "Чарльтона" в Кубке лиги.

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В статье: Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Эрик тен Хаг
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Источник:
Fabrizio Romano

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