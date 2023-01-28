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Аке - о победном голе в матче с Арсеналом: Я впервые забил правой ногой

Англия
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Футболист поблагодарил своих партнеров по команде

Аке - о победном голе в матче с Арсеналом: Я впервые забил правой ногой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" добыл минимальную победу над лондонским "Арсеналом" в рамках матча четвертого раунда Кубка Англии.

Единственным голом в матче отметился защитник "горожан" Натан Аке, который порадовал местную публику, поразив ворота лондонцев в средине второго тайма.

Нидерландский футболист подвел итоги победного матча, рассказав, за счет чего удалось забить победный гол в тяжелом матче:

"Во втором тайме мы играли чуть лучше и показали более-менее свой футбол. Было тяжело, они прессинговали высоко, и нам приходилось использовать Эрлинга Холанда в отборе чаще, чем обычно. "Арсенал» очень силен, но мы не дрогнули и не пропустили.", - заявил Аке в комментарии BBC.

Также, защитник поблагодарил своих партнеров по команде, признавшись, что ему впервые в карьере удалось забить правой ногой:

"Здорово, что мы победили. Особенно после тяжелого периода, хотя два предыдущих матча мы выиграли. Хорошо, что продолжили в том же духе. Это дает нам уверенность перед следующей игрой. Спасибо Джеку Грилишу за пас. Я впервые забил правой ногой, чему очень рад", – рассказал Аке.

Вашему вниманию видео гола Аке и обзор матча "Манчестер Сити" - "Арсенал".

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В статье: Кубок Англии Арсенал Манчестер Сити Натан Аке
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