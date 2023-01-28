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Все еще друзья. ВИДЕО, как игроки Манчестер Сити успокаивали разъяренного Зинченко после поражения Арсенала

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Или это такая игра эмоций?

Все еще друзья. ВИДЕО, как игроки Манчестер Сити успокаивали разъяренного Зинченко после поражения Арсенала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче четвертого раунда Кубка Англии "Арсенал" уступил "Манчестер Сити". Украинец Александр Зинченко появился в составе "канониров" во втором тайме при счете 0:1 в пользу "горожан", однако исправить положение не смог.

Читайте такжеВыход Зинченко не помог. Манчестер Сити – Арсенал 1:0. Видео гола и обзор матча

Это была первая игра Зинченко против своего старого клуба после перехода прошлым летом. Собственно, впервые он встречался против бывших одноклубников.

После матча камеры сняли кадры злости Зинченко, однако игроки “Манчестер Сити” быстро погасили этот огонь. Более того, впоследствии Александр еще и отдал свою футболку Кайлу Уокеру, в борьбе против которого вчера украинец заработал в свой пассив желтую карточку.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити
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Комментарии (2)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
28.01.2023 в 11:17
Навіть після переходу до іншого клубу колишні колеги та вболівальники шанують Зінченка. Заслужив.
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0
0
download1 (huyersk)
28.01.2023 в 10:43
залошили (
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0
-1

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