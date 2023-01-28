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Все еще друзья. ВИДЕО, как игроки Манчестер Сити успокаивали разъяренного Зинченко после поражения Арсенала
Или это такая игра эмоций?
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче четвертого раунда Кубка Англии "Арсенал" уступил "Манчестер Сити". Украинец Александр Зинченко появился в составе "канониров" во втором тайме при счете 0:1 в пользу "горожан", однако исправить положение не смог.
Это была первая игра Зинченко против своего старого клуба после перехода прошлым летом. Собственно, впервые он встречался против бывших одноклубников.
После матча камеры сняли кадры злости Зинченко, однако игроки “Манчестер Сити” быстро погасили этот огонь. Более того, впоследствии Александр еще и отдал свою футболку Кайлу Уокеру, в борьбе против которого вчера украинец заработал в свой пассив желтую карточку.
If I could have any player back it would be this man! Warrior, team player and leader also a very good footballer!— MCFCDaps - City Til I Die (@MCFCDaps) January 28, 2023
Ps anyone trying to make out this is anything more than old team mates bantering and Zinny being upset at an L should be called Karen!
???? #Zinchenko #MCIARS pic.twitter.com/iZI4FR3hIA
Not sure if Zinchenko is happy or angry here ????????#ITVFootball | #EmiratesFACup pic.twitter.com/eQnxxOzrwu— ITV Football (@itvfootball) January 27, 2023
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