Все еще друзья. ВИДЕО, как игроки Манчестер Сити успокаивали разъяренного Зинченко после поражения Арсенала

В матче четвертого раунда Кубка Англии "Арсенал" уступил "Манчестер Сити". Украинец Александр Зинченко появился в составе "канониров" во втором тайме при счете 0:1 в пользу "горожан", однако исправить положение не смог.

Это была первая игра Зинченко против своего старого клуба после перехода прошлым летом. Собственно, впервые он встречался против бывших одноклубников.

После матча камеры сняли кадры злости Зинченко, однако игроки “Манчестер Сити” быстро погасили этот огонь. Более того, впоследствии Александр еще и отдал свою футболку Кайлу Уокеру, в борьбе против которого вчера украинец заработал в свой пассив желтую карточку.

If I could have any player back it would be this man! Warrior, team player and leader also a very good footballer!



Ps anyone trying to make out this is anything more than old team mates bantering and Zinny being upset at an L should be called Karen!



???? #Zinchenko #MCIARS pic.twitter.com/iZI4FR3hIA