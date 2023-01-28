Переговоры Ливерпуля и Фирмино по поводу нового контракта находятся на финальной стадии

Переговоры между нападающим Роберто Фирмино и “Ливерпулем” по проведению нового контракта находятся на финальной стадии. Об этом сообщает Николо Скира.

Текущая сделка завершается в конце этого сезона. Новый контракт будет действовать до 2025 года с возможностью продления еще на один.

Фирмино находится в английском клубе с 2015 года - именно тогда он перешел из "Хоффенхайма" за 41 млн евро.

В этом сезоне на счету Роберто девять голов и четыре ассиста в 21 матче. В настоящее время он находится в лазарете из-за травмы мышцы. Последний раз бразилец играл 16 декабря в товарищеском матче против "Милана".