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Моуриньо хочет вернуться в Челси - Daily Mail

Англия
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Специалист рассматривает варианты ухода из Ромы

Моуриньо хочет вернуться в Челси - Daily Mail

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Португальский специалист Жозе Моуриньо хочет покинуть пост наставника римской "Ромы". Сообщается, что наставник не доволен отношением руководства римлян к его требованиям.

По информации издания Daily Mail, Моуриньо хочет вновь вернуться в английскую Премьер лигу, и возглавить лондонский "Челси" уже летом.

Как сообщает источник, Моуриньо считает идеальным вариантом возвращения в "Челси". Его представители уже намекали об этом руководству, однако получили ответ, что клуб не намерен прекращать сотрудничество с Грэмом Поттером.

Стоит отметить, что в составе "синих" выступает украинский полузащитник Михаил Мудрик, который перебрался в Англию зимой из донецкого "Шахтера". Моуриньо уже высказал свое мнение о данном переходе.

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В статье: Жозе Моуриньо Челси (Лондон) Рома (Рим)
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