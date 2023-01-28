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Моуриньо хочет вернуться в Челси - Daily Mail
Специалист рассматривает варианты ухода из Ромы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский специалист Жозе Моуриньо хочет покинуть пост наставника римской "Ромы". Сообщается, что наставник не доволен отношением руководства римлян к его требованиям.
По информации издания Daily Mail, Моуриньо хочет вновь вернуться в английскую Премьер лигу, и возглавить лондонский "Челси" уже летом.
Как сообщает источник, Моуриньо считает идеальным вариантом возвращения в "Челси". Его представители уже намекали об этом руководству, однако получили ответ, что клуб не намерен прекращать сотрудничество с Грэмом Поттером.
Стоит отметить, что в составе "синих" выступает украинский полузащитник Михаил Мудрик, который перебрался в Англию зимой из донецкого "Шахтера". Моуриньо уже
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