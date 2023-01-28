Тен Хаг – о форме Рашфорда: Я не Гарри Поттер

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал прогресс своего подопечного Маркуса Рашфорда:

“Я не Гарри Поттер. Он просто уверен в себе. Каждый игрок должен обрести уверенность в себе. Маркус шел к этому, вкладывался в это. Конечно, я и мой тренерский штаб привносим какую-нибудь структуру, корректируем его манеру игры, объясняя ему, как занять правильную позицию. Но, в конце концов, все зависит от него самого.

Когда я вижу такую уверенность, исходящую от игрока, я убеждаюсь в том, что важно не только то, как мы строим свою игру, но и обстановку вокруг — именно так футболист может показывать лучшую игру. Очевидно, что Маркус сейчас находится в хорошей форме. Это приходит от ежедневных тренировок, от игры к игре, изо дня в день”, - сказал тен Хаг.