  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тен Хаг – о форме Рашфорда: Я не Гарри Поттер
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тен Хаг – о форме Рашфорда: Я не Гарри Поттер

Англия
(1 голосов)

Большинство заслуг именно на плечах Маркуса

Тен Хаг – о форме Рашфорда: Я не Гарри Поттер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал прогресс своего подопечного Маркуса Рашфорда:

“Я не Гарри Поттер. Он просто уверен в себе. Каждый игрок должен обрести уверенность в себе. Маркус шел к этому, вкладывался в это. Конечно, я и мой тренерский штаб привносим какую-нибудь структуру, корректируем его манеру игры, объясняя ему, как занять правильную позицию. Но, в конце концов, все зависит от него самого.

Когда я вижу такую уверенность, исходящую от игрока, я убеждаюсь в том, что важно не только то, как мы строим свою игру, но и обстановку вокруг — именно так футболист может показывать лучшую игру. Очевидно, что Маркус сейчас находится в хорошей форме. Это приходит от ежедневных тренировок, от игры к игре, изо дня в день”, - сказал тен Хаг.

Рашфорд забил в последних 10 матчах 10 голов. В общей сложности на его счету 18 мячей в 29 поединках этого сезона.

По теме
yellow-arrow
Моуриньо хочет вернуться в Челси - Daily Mail
yellow-arrow
Переговоры Ливерпуля и Фирмино по поводу нового контракта находятся на финальной стадии
yellow-arrow
Аке - о победном голе в матче с Арсеналом: Я впервые забил правой ногой
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Маркус Рашфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде