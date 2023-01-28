Представители клуба АПЛ приехали в Рим лично к Дзаньоло, но игрок снова отказал

Совет директоров "Борнмута" лично отправился в Рим для переговоров с полузащитником "Ромы" Николо Дзаньоло, однако английский клуб снова получил отказ. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Вишни" предложили 30 миллионов евро, которые устроили римлян. Однако итальянец хочет перейти только в "Милан" или "Тоттенхэм".

Отметим, что контракт Дзаньоло с “Ромой” действителен до лета 2024-го года. Он выступает в составе столичной команды с 2018 года – тогда "Интер" продал игрока за четыре миллиона евро.