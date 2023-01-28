Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Представители клуба АПЛ приехали в Рим лично к Дзаньоло, но игрок снова отказал
Не хочет переходить к одному из аутсайдеров английского чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine
Совет директоров "Борнмута" лично отправился в Рим для переговоров с полузащитником "Ромы" Николо Дзаньоло, однако английский клуб снова получил отказ. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Вишни" предложили 30 миллионов евро, которые устроили римлян. Однако итальянец хочет перейти только в "Милан" или "Тоттенхэм".
Отметим, что контракт Дзаньоло с “Ромой” действителен до лета 2024-го года. Он выступает в составе столичной команды с 2018 года – тогда "Интер" продал игрока за четыре миллиона евро.
Популярное сейчас
- Гётце едет в Мюнхен. Бавария – Айнтрахт. Прогноз матча Бундеслиги на 28.01.2023
- Уничтожено по одному самолету и вертолету. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Кубок Англии. Манчестер Сити - Арсенал 1:0. Первая дуэль осталась за Гвардиолой
- Мудрик установил новый личный рекорд скорости в матче против Ливерпуля
- Красотка дня. Эффектная девушка молодого таланта Динамо Волошина. ФОТО
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов