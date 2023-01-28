  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Представители клуба АПЛ приехали в Рим лично к Дзаньоло, но игрок снова отказал
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Представители клуба АПЛ приехали в Рим лично к Дзаньоло, но игрок снова отказал

Англия
(1 голосов)

Не хочет переходить к одному из аутсайдеров английского чемпионата

Представители клуба АПЛ приехали в Рим лично к Дзаньоло, но игрок снова отказал

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Совет директоров "Борнмута" лично отправился в Рим для переговоров с полузащитником "Ромы" Николо Дзаньоло, однако английский клуб снова получил отказ. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Вишни" предложили 30 миллионов евро, которые устроили римлян. Однако итальянец хочет перейти только в "Милан" или "Тоттенхэм".

Отметим, что контракт Дзаньоло с “Ромой” действителен до лета 2024-го года. Он выступает в составе столичной команды с 2018 года – тогда "Интер" продал игрока за четыре миллиона евро.

По теме
yellow-arrow
Де Дзерби исключил полузащитника Брайтона из заявки на матч против Ливерпуля из-за протеста игрока
yellow-arrow
Лидс нацелился на полузащитника Ювентуса
yellow-arrow
Тен Хаг – о форме Рашфорда: Я не Гарри Поттер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рома (Рим) Борнмут Николо Дзаньоло
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде