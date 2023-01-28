Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидс нацелился на полузащитника Ювентуса
Уэстон Маккени близок к смене клубной прописки
Руководство "Лидс Юнайтед" намерено укрепить среднюю линию своей команды в зимнее трансферное окно.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, босы английского клуба продвинулись в переговорах по американскому полузащитнику "Ювентуса" Уэстона Маккени.
Как сообщает источник, стороны договариваются об аренде с возможностью полноценного выкупа игрока. Новый раунд переговоров запланирован сегодня.
В нынешнем сезоне американский футболист провел 21 матч в составе Ювентуса, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Популярное сейчас
- Уничтожено по одному самолету и вертолету. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Артета - о матче с Ман Сити: Одно действие решило исход матча
- Лунин может покинуть Реал в январе, Сити обыгрывает Арсенал в кубке. Главные новости за 27 января
- Стало известно почему Роналду не перешел в Ман Сити в 2021-м. Гвардиола не был против трансфера
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО