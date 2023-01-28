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Лидс нацелился на полузащитника Ювентуса

Англия
(1 голосов)

Уэстон Маккени близок к смене клубной прописки

Лидс нацелился на полузащитника Ювентуса

UA-Футбол
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Руководство "Лидс Юнайтед" намерено укрепить среднюю линию своей команды в зимнее трансферное окно.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, босы английского клуба продвинулись в переговорах по американскому полузащитнику "Ювентуса" Уэстона Маккени.

Как сообщает источник, стороны договариваются об аренде с возможностью полноценного выкупа игрока. Новый раунд переговоров запланирован сегодня.

В нынешнем сезоне американский футболист провел 21 матч в составе Ювентуса, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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В статье: Ювентус (Турин) Лидс Юнайтед Уэстон Маккени
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