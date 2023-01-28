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Де Дзерби исключил полузащитника Брайтона из заявки на матч против Ливерпуля из-за протеста игрока

Англия
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Де Дзерби исключил полузащитника Брайтона из заявки на матч против Ливерпуля из-за протеста игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо не пришел на сегодняшнюю тренировку команды из-за своего желания немедленно покинуть команду. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

В свою очередь главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби исключил эквадорца из заявки на следующий матч команды, который состоится завтра, 29 января, против "Ливерпуля".

Дело в том, что "Брайтон" не хочет продавать игрока в текущее трансферное окно, несмотря на прямые предложения клубов. Челси готов был заплатить 55 миллионов фунтов, а Арсенал – 60 млн фунтов. Эти предложения были отклонены "чайками", хотя "канониры" собираются повысить свою ставку.

Кайседо находится в составе "Брайтона" с лета 2021 года – тогда он перешел из эквадорского "Индепендьенте" за пять миллионов евро. Первые полгода полузащитник провел в составе бельгийского "Бейерсхота" в аренде, а затем постепенно подпускался к основе. В этом сезоне на счету 21-летнего игрока один гол и один ассист в 21 матче.

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В статье: Мойсес Кайседо
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Источник:
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