  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вышел на замену. Стала известна оценка Зинченко за матч против Манчестер Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вышел на замену. Стала известна оценка Зинченко за матч против Манчестер Сити

Англия
Обновлено
(1 голосов)

6,1 для Зинченко от WhoScored

Вышел на замену. Стала известна оценка Зинченко за матч против Манчестер Сити

Фото: Arsenal

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" минимально обыграл лондонский "Арсенал" в рамках матча четвертого раунда Кубка Англии. Единственным голом в матче отличался защитник Натан Аке, который порадовал фанатов "горожан" в средине второго тайма.

Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко вышел на поле во втором тайме, однако, не смог помочь своей команде сравнять счет в матче.

Стоит отметить, что украинец получил от авторитетного портала WhoScored среднюю оценку – 6,1. Лучшим игроком поединка стал полузащитник "Манчестер Сити" Натан Аке. У автора победного гола достаточно высокий балл – 8,2.

Вышел на замену. Стала известна оценка Зинченко за матч против Манчестер Сити - изображение 1

Вашему внимаю обзор игры Александра Зинченко в матче "Манчестер Сити" - "Арсенал".

По теме
yellow-arrow
Арсенал согласовал контракт с капитаном Вест Хэма - СМИ
yellow-arrow
Зинченко – о Ман Сити: Есть место, где ты был очень счастлив и теперь с удовольствием туда возвращаешься
yellow-arrow
Фабрицио Романо: Клуб АПЛ окончательно договорился о трансфере игрока Шахтера
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Сити Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде