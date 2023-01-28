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Вышел на замену. Стала известна оценка Зинченко за матч против Манчестер Сити
6,1 для Зинченко от WhoScored
Фото: Arsenal
"Манчестер Сити" минимально обыграл лондонский "Арсенал" в рамках матча четвертого раунда Кубка Англии. Единственным голом в матче отличался защитник Натан Аке, который порадовал фанатов "горожан" в средине второго тайма.
Украинский футболист "Арсенала" Александр Зинченко вышел на поле во втором тайме, однако, не смог помочь своей команде сравнять счет в матче.
Стоит отметить, что украинец получил от авторитетного портала WhoScored среднюю оценку – 6,1. Лучшим игроком поединка стал полузащитник "Манчестер Сити" Натан Аке. У автора победного гола достаточно высокий балл – 8,2.
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