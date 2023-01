Кубок Англии. Лидс и Лестер переиграли команды низших дивизионов

На две романтические истории меньше. "Аккрингтон Стэнли" и "Уолсолл", команды предсталяющие третий и четвертый дивизион соотвественно, оказали достойное сопротивление "Лидсу" и "Лестеру", и для представителей АПЛ сегодняшние матчи не были легкой прогулкой. Но все же их качество сказалось.

Джесси Марш нагрузил стартовый футболист "Лидса" атакующими футболистами, в частности место в основе и получил и 40-миллионый форвард Рюттер, перешедший из "Хоффенхайма". Но "Аккрингтон Стэнли" не позволял "Лидсу" в полной мере гостям реализовать свой потенциал, "Лидс" был вынужден действовать слишком вертикально.

Однако гол не заставил себя ждать. У "Лидса" появилась возможность для контратаки, Синистерра дал пас Бамфорду, а последний – Харрисону. 26-летний вингер решил пробить сразу, и его удар получился просто превосходным.

После перерыва свой уровень показал уже Бамфорд, отдав хитрый пас на Фирпо, а довел счет до разгромного Синистерра. На радость местых трибун "Аккрингтон Стэнли" отыграл один мяч – 18-летнему форварду Лесли Адекое понадобилось всего несколько секунд после выхода на поле, чтобы размочить счет – 3:1.

