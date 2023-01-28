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Кубок Англии. Лидс и Лестер переиграли команды низших дивизионов

Англия
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Аккрингтон Стэнли и Уолсолл покидают турнир

Кубок Англии. Лидс и Лестер переиграли команды низших дивизионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

На две романтические истории меньше. "Аккрингтон Стэнли" и "Уолсолл", команды предсталяющие третий и четвертый дивизион соотвественно, оказали достойное сопротивление "Лидсу" и "Лестеру", и для представителей АПЛ сегодняшние матчи не были легкой прогулкой. Но все же их качество сказалось.

Джесси Марш нагрузил стартовый футболист "Лидса" атакующими футболистами, в частности место в основе и получил и 40-миллионый форвард Рюттер, перешедший из "Хоффенхайма". Но "Аккрингтон Стэнли" не позволял "Лидсу" в полной мере гостям реализовать свой потенциал, "Лидс" был вынужден действовать слишком вертикально.

Однако гол не заставил себя ждать. У "Лидса" появилась возможность для контратаки, Синистерра дал пас Бамфорду, а последний – Харрисону. 26-летний вингер решил пробить сразу, и его удар получился просто превосходным.

После перерыва свой уровень показал уже Бамфорд, отдав хитрый пас на Фирпо, а довел счет до разгромного Синистерра. На радость местых трибун "Аккрингтон Стэнли" отыграл один мяч – 18-летнему форварду Лесли Адекое понадобилось всего несколько секунд после выхода на поле, чтобы размочить счет – 3:1.

С менее скромным победил "Лестера", хотя команда Брендана Роджерса могла забить столько же голов, сколько и "Лидс", а может и больше. Чего только стоит нереализованный пенальти Тилеманса (удар в штангу), шансы Барнса, Дака, Ихеаначо.

К слову, именно нигерский форвард забил единственный гол в матче, и это неудивительно. Начиная с 2016 года Ихеаначо забил 17 голов в Кубке Англии, больше любого другого футболиста за этот период. Сегодня ему помог рикошет, но детали забудутся, а гол останется. 1:0 – победа "Лестера".

Кубок Англии, четвертый раунд

“Аккрингтон Стэнли” (III) – “Лидс” 1:3

Голы: Адекоя 81 – Харрисон 23, Фирпо 66, Синистерра 68

“Лидс”: Мелье – Фирпо, Вебер, Кох (Льоренте 76), Кристесен – Рока – Синистерра (Родриго 69), Харрисон (Джозеф 90+2), Гринвуд – Бамфорд (Ааронсон 77), Рюттер (Перкинс 76)

Предупреждения: Койл 39, Адекоя 90+4 – Гринвуд 70

“Уолсолл” (IV) – “Лестер” 0:1

Гол: Ихеаначо 68

На 48-й минуте Тилеманс не реализовал пенальти (штанга)

“Лестер”: Иверсен – Томас (Кристиансен 63), Фас, Амарти, Кастань – Менди, Тилеманс – Барнс, Дьюсберри-Холл, Маддисон (Прат 63) – Дака (Ихеаначо 63)

Предупреждения: Уайт 27 – Маддисон 17

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В статье: Кубок Англии Лидс Юнайтед Уолсолл Лестер Сити Аккрингтон Стэнли
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