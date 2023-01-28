Арсенал согласовал контракт с капитаном Вест Хэма - СМИ

Руководство лондонского "Арсенала" активно ищет усиление в центральную ось своей команды в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание El Nacional, босы лондонцев договорились об условиях личного контракта с капитаном лондонского "Вест Хэма" Декланом Райсом.

Сообщается, что трансфер 24-летнего Райса состоится летом и может стать самым дорогим в истории Арсенала, поскольку "Вест Хэм просит за него около 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Райс сыграл за "Вест Хэм" в 26-ти матчах, забив один гол и отдав три результативные передачи.