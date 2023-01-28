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Арсенал согласовал контракт с капитаном Вест Хэма - СМИ
Игрок может сменить команду уже летом
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Руководство лондонского "Арсенала" активно ищет усиление в центральную ось своей команды в летнее трансферное окно.
Как сообщает издание El Nacional, босы лондонцев договорились об условиях личного контракта с капитаном лондонского "Вест Хэма" Декланом Райсом.
Сообщается, что трансфер 24-летнего Райса состоится летом и может стать самым дорогим в истории Арсенала, поскольку "Вест Хэм просит за него около 90 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Райс сыграл за "Вест Хэм" в 26-ти матчах, забив один гол и отдав три результативные передачи.
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