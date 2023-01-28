  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал согласовал контракт с капитаном Вест Хэма - СМИ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал согласовал контракт с капитаном Вест Хэма - СМИ

Англия
(1 голосов)

Игрок может сменить команду уже летом

Арсенал согласовал контракт с капитаном Вест Хэма - СМИ

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Руководство лондонского "Арсенала" активно ищет усиление в центральную ось своей команды в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание El Nacional, босы лондонцев договорились об условиях личного контракта с капитаном лондонского "Вест Хэма" Декланом Райсом.

Сообщается, что трансфер 24-летнего Райса состоится летом и может стать самым дорогим в истории Арсенала, поскольку "Вест Хэм просит за него около 90 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Райс сыграл за "Вест Хэм" в 26-ти матчах, забив один гол и отдав три результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
Зинченко – о Ман Сити: Есть место, где ты был очень счастлив и теперь с удовольствием туда возвращаешься
yellow-arrow
Фабрицио Романо: Клуб АПЛ окончательно договорился о трансфере игрока Шахтера
yellow-arrow
Вышел на замену. Стала известна оценка Зинченко за матч против Манчестер Сити
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Деклан Райс
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде