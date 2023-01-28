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Брайтон может отпустить Кайседо в Челси или Арсенал – названы условия
Игрок сможет переехать в Лондон уже зимой
Фото: twitter.com/OfficialBHAFC
"Брайтон" готов отпустить полузащитника Мойсеса Кайседо в "Арсенал" или "Челси" до конца января, несмотря на жесткую позицию клуба еще несколько дней назад.
Известно, что трансфер состоится только при одном условии – если лондонские клубы предложат 21-летнему футболисту 90 миллионов фунтов. В противном случае "Брайтон" не согласится на имеющиеся предложения.
Кайседо до 1 февраля отстранен от тренировок с командой. Это произошло после публичного заявления хавбека о желании покинуть клуб.
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