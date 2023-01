Кубок Англии. Дубль Сона принес Тоттенхэму победу над Престоном

После двух аномалий в матчах с “Манчестер Сити” и “Фулхэмом” команда Антонио Конте вернулась к своей старой привычке – провальным первым таймам.

Середняк Чемпионшипа “Престон” вероятнее всего не планировал играть активно в первой половины игры, команда Райана Лоу просто плотно защищалась, и останавливалась на том, что не позволяла “Тоттенхэму” практически ничего не создать у своих ворот.

Этот план работал, но в нем были свои ограничения. Да, Кулушевски не был заметен в первом тайме, у Сона был только один полумомент, а из-за отсутствия приболевшего Кейна у “шпор” не было схождения атак, традиционно очень слабо в атаке отыграли фулбеки. Но! “Тоттенхэм” умеет прибавлять после перерыва. И что тогда будет делать “Престон”?

И “Тоттенхэм” действительно забил, и очень скоро. Этот гол стал следствием индивидуального класса, ничего больше. Сон получил мяч от Танганги и с 25 метров пальнул по воротам Вудмана. Прекрасный удар, у воспитанника “Ньюкасла” шансов практически не было.

После забитого “Тоттенхэм” заиграл с большей уверенностью и свободой, отрадно, что второй гол “шпор” тоже забил Сон. В этот раз он элегантно качнул защитника “Престона” после паса Перишича, и уложил мяч в ворота. Всего лишь восьмой гол корейца в 27 матчах всех турниров этого сезона.

2:0 и выпускать Харри Кейна не было необходимости. Установление абсолютного рекорда по количеству голов за “шпор” переносится на матчи с “Манчестер Сити” или “Лестером” в АПЛ.

А вот кого можно было выпустить, так это нидерландского вингера Арно Данджуму, арендованного у “Вильярреала”. И зимний новичок “шпор” успел отметиться голом. Кулушевски выполнил подачу, а Данджуме удалось подставить под нее ногу.

