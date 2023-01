Кубок Англии. Манчестер Юнайтед – Рединг 3:1. Каземиро может все

Кубок Англии, 1/16 финала

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

В последнее время у "Манчестер Юнайтед" нет проблем с откровенно более слабыми командами. Тем более, что “манкунианцы” сегодня играли против середняка Чемпионшипа да еще и на своем поле. Для "Рединга", а точнее для его наставника Пола Инса, этот матч означал многое: Пол когда-то играл за МЮ, а теперь, впервые за 14 лет, его команда была соперником "красных дьяволов" на "Олд Траффорд". В декабре 2008-го "Блэкберн" Инса уступил здесь МЮ, на этот раз команду английского тренера постигла та же участь.

Однако в первом тайме все было достаточно неплохо для "Рединга", как для очевидного аутсайдера этого противостояния. Защита гостей действовала очень слаженно, блокировала много ударов и практически не позволяла создавать моменты хозяевам. Сначала "манкунианцы" могли довольствоваться только шансами из стандартов: Эриксен с хорошей точки пробил мимо правой стойки, затем Рашфорд с дальней дистанции попал в створ – голкипер парировал.

Много бил Антони, однако все мимо цели. Также бразилец брал игру на себя: на 32-й минуте классно сместился с правого фланга, отдал отличный пас в разрез на Фернандеша, однако португалец с немного острого угла не попал в створ ворот.

На 36-й минуте хозяевам все же получили возможность забить и сделал это Рашфорд, но гол был отменен после просмотра VAR. Вегхорст, выступивший в роли ассистента, залез в офсайд. Кстати, Маркус благодаря этому взятию ворот мог войти в историю, как первый футболист, забивший в 10 матчах подряд на "Олд Траффорд".

Who was suppose to be offside? Weghorst?.. Lmao pic.twitter.com/4fRlFaXmBR — E B R O ???? (@Miharbi_95) January 28, 2023

В общей сложности "манкунианцы" в первом тайме нанесли 15 ударов, и только два в створ. У "Рединга" было всего два выстрела, но один мог стать голевым: на первой компенсированной минуте Гойлетт обокрал Ван-Биссаку и пробил – де Хеа парировал.

После перерыва команды немного расшатались, и помогло это именно хозяевам: за пять минут Каземиро забил два гола. Сначала бразилец после разрезного паса Антони перекинул голкипера, а затем неожиданно пробил из-за пределов штрафной. Во втором моменте рикошет от защитника подправил траекторию полета мяча и отправил его точно в угол. Второй дубль в карьере для Каземиро.

No-look pass ➡️ dinked finish



A goal of pure samba style for @ManUtd ????????#EmiratesFACup pic.twitter.com/1KrHYfSbcp — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2023

Между этими голами вышел Фред. Скорее всего, чтобы укрепить опорную зону, однако получилось так, что он принял участие в двух голах. Сначала отдал пас на Каземиро во время второго взятия ворот, а затем и сам довел счет до разгромного, переведя пяткой прострел Фернандеша в цель.

При счете 2:0 гости еще остались в меньшинстве: бывший игрок "Ливерпуля" Энди Кэррол не выдержал напряжения и за пять минут получил две желтые. Однако "Рединг" не сдался и все-таки забил гол. Сын главного тренера гостей Том Инс подал с углового на голову Мбенгу, а тот пробил мимо де Хеа. Болельщики "Рединга" были очень этому рады и даже пели песню "мы забили гол".

“Манчестер Юнайтед” практически без проблем прошел в следующий раунд. Дальше у "манкунианцев" продолжится серия матчей на "Олд Траффорд": "Ноттингем", "Кристал Пэлас" и "Лидс". А “Рединг” ожидают тяжелые испытания против “Уотфорда” и “Сандерленда”.

"Манчестер Юнайтед" – "Рединг" 3:1

Голы: Каземиро 54, 58, Фред 67 – Мбенг 72

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Маласия – Каземиро (Мейну 73), Эриксен (Фред 67) – Антони, Фернандеш (Пельистри 68), Рашфорд (Гарначо 68) – Вегхорст (Эланга 73)

Рединг: Ламли (Буазанис 75) – Ядом, Макинтайр, Холмс, Гойлетт (Мбенг 69), Лум (Форна 62) – Хендрик (Крейг 76), Баба, Инс – Кэррол, Жоау (Лонг 76)

Предупреждения: Маласия 78 – Кэррол 60, 65

Удаление: Энди Кэррол 65 (вторая желтая)