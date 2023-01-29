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Морган: Роналду не уважали ни менеджер, ни высшее руководство Манчестер Юнайтед
Журналист раскрыл подробности ухода Криштиану с "МЮ"
Фото: twitter.com/AlNassrFC
Журналист Пирс Морган, которому португальский форвард Криштиану Роналду дал резонансное интервью о "Манчестер Юнайтед", еще раз коснулся темы ухода игрока из "МЮ":
"Он хотел свободы от "Манчестер Юнайтед", где, как он справедливо чувствовал, его не уважали ни менеджер, ни высшее руководство клуба. В идеале, я думаю, он предпочёл бы играть за другой топ-клуб в Лиге чемпионов в течение года или двух, но "Аль-Наср" сделал ему ошеломляющее предложение, и я думаю, что новый вызов, повышение престижа футбола в новом регионе мира на закате его невероятной карьеры действительно привлекли его", - сказал Морган.
Напомним, португалец дебютировал за "Аль-Наср" во встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» на прошлых выходных. Тогда Криштиану помог команде одержать победу со счётом 1:0.
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