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Морган: Роналду не уважали ни менеджер, ни высшее руководство Манчестер Юнайтед

Англия
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Журналист раскрыл подробности ухода Криштиану с "МЮ"

Морган: Роналду не уважали ни менеджер, ни высшее руководство Манчестер Юнайтед

Фото: twitter.com/AlNassrFC

Новина українською

Журналист Пирс Морган, которому португальский форвард Криштиану Роналду дал резонансное интервью о "Манчестер Юнайтед", еще раз коснулся темы ухода игрока из "МЮ":

"Он хотел свободы от "Манчестер Юнайтед", где, как он справедливо чувствовал, его не уважали ни менеджер, ни высшее руководство клуба. В идеале, я думаю, он предпочёл бы играть за другой топ-клуб в Лиге чемпионов в течение года или двух, но "Аль-Наср" сделал ему ошеломляющее предложение, и я думаю, что новый вызов, повышение престижа футбола в новом регионе мира на закате его невероятной карьеры действительно привлекли его", - сказал Морган.

Напомним, португалец дебютировал за "Аль-Наср" во встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» на прошлых выходных. Тогда Криштиану помог команде одержать победу со счётом 1:0.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Манчестер Юнайтед Пирс Морган
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.01.2023 в 10:56
"...і я думаю, що новий виклик, підвищення престижу футболу в новому регіоні світу на заході сонця його неймовірної кар'єри дійсно залучили його", - сказав Морган. (с) его привлекло БАБЛО!
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Spokoyno (Київ)
29.01.2023 в 10:19
Ну щоб тебе поважали треба перш за все поважати інших! Правильно оцінювати своє становище...
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