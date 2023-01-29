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Бразильская магия. Манчестер Юнайтед – Рединг 3:1. Видео голов и обзор матча
Дубль у Каземиро, один гол у Фреда
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча четвертого раунда Кубка Англии, в котором "Манчестер Юнайтед" обыграл "Рединг". Долго держал оборону представитель Чемпионшипа, однако во втором тайме "манкунианцам" удалось ее сломать. Первый гол забил Каземиро, красиво опрокинув голкипера. Через несколько минут опорник оформил дубль благодаря небольшому рикошету. Третий гол был тоже на счету бразильца, однако на этот раз Фреда – тот пяткой замкнул прострел Фернандеша. Гости ответили голом престижа, забив в меньшинстве.
"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" 3:1
Голы: Каземиро 54, 58, Фред 67 – Мбенг 72
Удаление: Энди Кэррол 65 (вторая желтая)
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