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Челси подписал молодого защитника Лиона
Игрок пополнит ряды "синих" уже летом
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Лиона" Мало Гюсто стал футболистом "Челси". При этом 19-летний игрок закончит сезон в своём нынешнем клубе. C новой командой Гюсто подписал контракт до лета 2030 года.
Гюсто выступает за команды структуры "Лиона" с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник в 15 матчах чемпионата Франции отдал одну результативную передачу.
Переход Мало стал для "Челси" 13-м трансфером в эпоху Тодда Боули. Помимо этого, клуб арендовал несколько футболистов, включая Жоау Феликса из "Атлетико".
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