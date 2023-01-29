Челси подписал молодого защитника Лиона

Защитник "Лиона" Мало Гюсто стал футболистом "Челси". При этом 19-летний игрок закончит сезон в своём нынешнем клубе. C новой командой Гюсто подписал контракт до лета 2030 года.

Гюсто выступает за команды структуры "Лиона" с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник в 15 матчах чемпионата Франции отдал одну результативную передачу.

Переход Мало стал для "Челси" 13-м трансфером в эпоху Тодда Боули. Помимо этого, клуб арендовал несколько футболистов, включая Жоау Феликса из "Атлетико".