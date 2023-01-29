Манчестер Юнайтед хочет бесплатно подписать защитника Интера

Защитник "Интера" Стефан де Врей попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Английский клуб готов подписать футболиста на правах свободного агента.

Контракт нидерландского игрока с итальянской командой истекает в конце сезона, и сейчас он может вести переговоры о предварительном контракте.

Де Врей выступает за итальянскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник в 19 матчах во всех турнирах забил один гол.

Также ранее сообщалось, что "Интер" рассматривает защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделёфа в качестве замены для Милана Шкриньяра, который может перейти в ПСЖ.