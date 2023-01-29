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Манчестер Юнайтед хочет бесплатно подписать защитника Интера

Англия
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Контракт игрока скоро истечет

Манчестер Юнайтед хочет бесплатно подписать защитника Интера

Новина українською

Защитник "Интера" Стефан де Врей попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед". Английский клуб готов подписать футболиста на правах свободного агента.

Контракт нидерландского игрока с итальянской командой истекает в конце сезона, и сейчас он может вести переговоры о предварительном контракте.

Де Врей выступает за итальянскую команду с 2018 года. В нынешнем сезоне защитник в 19 матчах во всех турнирах забил один гол.

Также ранее сообщалось, что "Интер" рассматривает защитника "Манчестер Юнайтед" Виктора Линделёфа в качестве замены для Милана Шкриньяра, который может перейти в ПСЖ.

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В статье: Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Стефан де Врей
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Источник:
TeamTalk

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