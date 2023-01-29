Клопп: Я никогда не был так хорош, как говорили некоторые, и не был так плох, как думали другие

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий о нынешней ситуации в команде:

"Я не превратился в плохого тренера за одну ночь. Я никогда не был так хорош, как говорили некоторые, и не был так плох, как думали другие.

Я знал, что будет трудно, в этом нет никаких сомнений. Прошлый сезон выдался напряжённым и был более длинным, чем мы ожидали. Всё это понятно, но при меньшем количестве травм мы могли бы набрать по крайней мере на пять очков больше. Это был нормальный сезон. Но травмы ключевых игроков сделали этот сезон плохим, этого нельзя игнорировать. Кроме того, если у тебя нет времени на тренировки, а между играми есть лишь три дня, ты не можешь что-то исправить в своей игре.

Кого волнует, что мы были близки к чемпионству? Мне всё равно. И я ни на секунду не задумываюсь о нашей победе в Лиге чемпионов в прошлом. Хотим ли мы победить снова? Конечно. Способны ли мы разгромить "Реал"? Возможно, нет. Но мы хороши в этом турнире. Когда игры начнутся, мы будем готовы на 100%. Мы мало что дали болельщикам в этом сезоне, но мы всё ещё участвуем в двух кубковых соревнованиях и не собираемся сдаваться в лиге. Почему мы должны это делать?" - сказал Клопп.