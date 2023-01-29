  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клопп: Я никогда не был так хорош, как говорили некоторые, и не был так плох, как думали другие
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клопп: Я никогда не был так хорош, как говорили некоторые, и не был так плох, как думали другие

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Тренер объяснил, в чем причина неудач "красных"

Клопп: Я никогда не был так хорош, как говорили некоторые, и не был так плох, как думали другие

фото - Getty Images

Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий о нынешней ситуации в команде:

"Я не превратился в плохого тренера за одну ночь. Я никогда не был так хорош, как говорили некоторые, и не был так плох, как думали другие.

Я знал, что будет трудно, в этом нет никаких сомнений. Прошлый сезон выдался напряжённым и был более длинным, чем мы ожидали. Всё это понятно, но при меньшем количестве травм мы могли бы набрать по крайней мере на пять очков больше. Это был нормальный сезон. Но травмы ключевых игроков сделали этот сезон плохим, этого нельзя игнорировать. Кроме того, если у тебя нет времени на тренировки, а между играми есть лишь три дня, ты не можешь что-то исправить в своей игре.

Кого волнует, что мы были близки к чемпионству? Мне всё равно. И я ни на секунду не задумываюсь о нашей победе в Лиге чемпионов в прошлом. Хотим ли мы победить снова? Конечно. Способны ли мы разгромить "Реал"? Возможно, нет. Но мы хороши в этом турнире. Когда игры начнутся, мы будем готовы на 100%. Мы мало что дали болельщикам в этом сезоне, но мы всё ещё участвуем в двух кубковых соревнованиях и не собираемся сдаваться в лиге. Почему мы должны это делать?" - сказал Клопп.

По теме
yellow-arrow
Лестер объявил о подписании игрока Шахтера
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед хочет бесплатно подписать защитника Интера
yellow-arrow
Челси подписал молодого защитника Лиона
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Mirror

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде