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Лестер объявил о подписании игрока Шахтера

Англия
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Все согласно правилам ФИФА

Лестер объявил о подписании игрока Шахтера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английский "Лестер" на своем официальном сайте сообщил о подписании бразильского вингера Тете.

"Лисы" отметили, что контракт футболист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона. Согласно правилам действующего соглашения с "Шахтером" бразилец должен вернуться в состав "горняков" 1 июля.

Тете после начала полномасштабного вторжения выступал в составе “Лиона”. Всего во Франции он провел 30 матчей, отличившись восемью голами и 10 ассистами.

Вингер получил возможность сменить клуб из-за правила ФИФА, которое приостанавливает действие контракта с "Шахтером". Текущее соглашение между "горняками" и бразильцем действительно до конца декабря 2023-го года.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Тете в 25 миллионов евро.

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Лестер Сити Тете
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