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Лестер объявил о подписании игрока Шахтера
Все согласно правилам ФИФА
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Лестер" на своем официальном сайте сообщил о подписании бразильского вингера Тете.
Welcome to Leicêster, Tetê! ???? pic.twitter.com/aZVJK7wlun— Leicêster City (@LCFC) January 29, 2023
"Лисы" отметили, что контракт футболист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона. Согласно правилам действующего соглашения с "Шахтером" бразилец должен вернуться в состав "горняков" 1 июля.
Тете после начала полномасштабного вторжения выступал в составе “Лиона”. Всего во Франции он провел 30 матчей, отличившись восемью голами и 10 ассистами.
Вингер получил возможность сменить клуб из-за правила ФИФА, которое приостанавливает действие контракта с "Шахтером". Текущее соглашение между "горняками" и бразильцем действительно до конца декабря 2023-го года.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Тете в 25 миллионов евро.
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