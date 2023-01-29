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Магуайр: Я никогда в своей карьере не был запасным. Я не хочу привыкать к этому
Гарри пока не в планах тен Хага
Фото: Eurosport
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр прокомментировал тот факт, что он не является основным защитником команды.
“Мне 29 лет, и я никогда раньше в своей карьере не бывал в таком положении. Я не хочу к этому привыкать. Но это неотъемлемая часть футбола, и я усердно работаю каждый день.
Мы знаем, что в команде должна быть конкуренция. У нас есть несколько отличных центральных защитников в клубе. Начиная с этого момента и до конца сезона команда будет нуждаться в каждом из нас”, - сказал Магуайр.
В этом сезоне на счету английского футболиста 805 минут в 15 матчах. В частности, за последние 11 поединков Харри лишь трижды выходил в стартовом составе: против "Борнмута" в АПЛ, а также "Чарльтона" и "Рединга" в кубковых поединках.
Контракт Магуайра с МЮ действителен до лета 2025-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает защитника в 30 млн евро.
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