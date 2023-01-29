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Хавбек Ювентус прибыл в Англию, чтобы завершить переход в Лидс

Англия
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Американец близок к продолжению карьеры в АПЛ

Хавбек Ювентус прибыл в Англию, чтобы завершить переход в Лидс

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Американский хавбек "Ювентуса" Уэстон Маккенни перейдет в "Лидс". Об этом сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

Игрок прибыл в Англию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Романо ранее сообщал, что американец на правах аренды перейдет в "Лидс", который заплатит за это 1,2 миллиона евро.

В данном соглашении будет указана возможность выкупа игрока за 33 миллиона евро. Футболист уже согласовал личные условия с "Лидсом", а президент клуба АПЛ Андреа Радризани дал согласие на подписание.

В текущем сезоне 24-летний американец провел 21 матч за "старую синьору". В его активе 3 гола и 2 результативные передачи.

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В статье: Ювентус (Турин) Лидс Юнайтед Уэстон Маккени
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Источник:
Fabrizio Romano

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