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Кубок Англии. Брайтон - Ливерпуль 2:1. Подтверждение превосходства
Брайтон во второй раз подряд обыграл Ливерпуль и выбил красных из кубка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок Англии, четвертый раунд. Фалмер, “Амекс Стэдиум”
“Брайтон” – “Ливерпуль” 2:1
Голы: Данк 39, Митома 90+2 – Эллиотт 30
“Брайтон”: Стил – Лампти (ван Хекке 90+6), Уэбстер (Велтман 46), Данк, Эступиньян – Гросс, Мак Аллистер – Марч, Уэлбек (Гилмор 67), Митома – Фергюсон (Ундав 89)
“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, Гомес, Конате, Александер-Арнольд (Милнер 59) – Кейта (Хендерсон 59), Байчетич (Фабиньо 85), Тьяго (Джонс 79) – Эллиотт (Нуньес 59), Гакпо, Салах
Предупреждения: Данк 63 – Байчетич 17, Конате 62, Фабиньо 86, Робертсон 90+1
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