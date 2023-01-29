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Кубок Англии. Брайтон - Ливерпуль 2:1. Подтверждение превосходства

Англия
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Брайтон во второй раз подряд обыграл Ливерпуль и выбил красных из кубка

Кубок Англии. Брайтон - Ливерпуль 2:1. Подтверждение превосходства

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, четвертый раунд. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Ливерпуль” 2:1

Голы: Данк 39, Митома 90+2 – Эллиотт 30

“Брайтон”: Стил – Лампти (ван Хекке 90+6), Уэбстер (Велтман 46), Данк, Эступиньян – Гросс, Мак Аллистер – Марч, Уэлбек (Гилмор 67), Митома – Фергюсон (Ундав 89)

“Ливерпуль”: Алиссон – Робертсон, Гомес, Конате, Александер-Арнольд (Милнер 59) – Кейта (Хендерсон 59), Байчетич (Фабиньо 85), Тьяго (Джонс 79) – Эллиотт (Нуньес 59), Гакпо, Салах

Предупреждения: Данк 63 – Байчетич 17, Конате 62, Фабиньо 86, Робертсон 90+1

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В статье: Юрген Клопп Кубок Англии Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби
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Комментарии (2)
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terber (ternopil)
29.01.2023 в 17:53
Де Дзербі майбутній тренир Лівера або когось із топів Англії
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.01.2023 в 17:33
Клопп усьо , вичерпав себе ?
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