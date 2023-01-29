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Клопп не смог в третий раз подряд обыграть Де Дзерби
Два поражения и одна ничья
Фото з відкритих джерел
В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Ливерпуль"
Таким образом, подопечные Юргена Клоппа в третий раз не смогли победить команду Роберто Де Дзерби.
Перед этим, в рамках АПЛ "чайки" под руководством итальянца расписали результативную ничью (3:3) с "мерсисайдцами" и однажды обыграли "красных" – 3:0.
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