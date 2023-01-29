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Официально: Ньюкасл подписал нападающего Эвертона

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Официально: Ньюкасл подписал нападающего Эвертона

Фото: nufc.co.uk / Автор невідомий

UA-Футбол
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Нападающий "Эвертона" Энтони Гордон продолжит карьеру в "Ньюкасл Юнайтед". Трансфер подтвердили оба клуба.

Стороны не разглашают детали соглашения: ни продолжительность контракта с "сороками", ни сумму отступных. По неофициальной информации, "Ньюкасл" заплатит за Гордона 45 миллионов фунтов.

"Я всегда был убежден, что "Ньюкасл" подходит для меня. Фанатская база и город подходят мне, как человеку. Так же, как и клуб, который двигается в правильном направлении. Это действительно большой шаг. Я могу добиться успеха здесь", - сказал Гордон пресс-службе "Ньюкасла".

21-летний Энтони Гордон - воспитанник "Эвртона". За первую команду он дебютировал в декабре 2017 года в матче Лиги Европы. В текущем сезоне АПЛ на счету Гордона 16 матчей и три гола. За "ирисок" он провел 78 матчей и забил 7 голов.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ньюкасл Энтони Гордон
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