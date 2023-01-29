Гол-шедевр от японского вингера, благодаря которому Брайтон переиграл Ливерпуль

"Брайтон" во второй раз за 15 дней переиграл "Ливерпуль", в этот раз одолев команду Юргена Клоппа в четвертом раунде. На гол Эллиотта у гостей команда Де Дзерби ответила случайным голом Данка, но победный гол в ворота "Ливерпуля" у хозяев получился на загляденье. Японский кипер Каору Митома одним касанием приянл мяч в штрафной, вторым обыграл Гомеса, и пока мяч оставался в воздухе точно пробил по воротам Алиссона. Настоящий экстра-класс.

Кубок Англии, четвертый раунд. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” – “Ливерпуль” 2:1

Голы: Данк 39, Митома 90+2 – Эллиотт 30