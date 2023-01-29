Ман Юнайтед получил 10 предложений по аренде Эланги

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Эланга привлек внимание многих клубов.

По информации журналиста, "красные дьяволы" получили сразу 10 (!) предложений по аренде 20-летнего шведа. Наиболее именитые претенденты – дортмундская "Боруссия" и ПСВ.

Руководство английского клуба пока не дало ответа, финальное решение будет принято в течение 24-48 часов.

В этом сезоне на клубном уровне Эланга принял участие в 20 поединках и оформил 2 ассиста. В общей сложности Антони провел на поле в этой кампании 626 игровых минут.