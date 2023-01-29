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Ман Юнайтед получил 10 предложений по аренде Эланги

Англия
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20-летний вингер пользуется большим спросом

Ман Юнайтед получил 10 предложений по аренде Эланги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что вингер "Манчестер Юнайтед" Антони Эланга привлек внимание многих клубов.

По информации журналиста, "красные дьяволы" получили сразу 10 (!) предложений по аренде 20-летнего шведа. Наиболее именитые претенденты – дортмундская "Боруссия" и ПСВ.

Руководство английского клуба пока не дало ответа, финальное решение будет принято в течение 24-48 часов.

В этом сезоне на клубном уровне Эланга принял участие в 20 поединках и оформил 2 ассиста. В общей сложности Антони провел на поле в этой кампании 626 игровых минут.

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В статье: Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо Антони Эланга
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