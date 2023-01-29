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Как в Голливуде. Рексхэм - Шеффилд Юнайтед 3:3. Видео голов и обзор матча Кубка Англии
Команда пятого дивизиона едва не вышла в следующий раунд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“В этом матче было все”, – заметил Алан Ширер, повидавший в своей игровой карьере многое. Нелиговый “Рексхэм” на 90+5 минуте упустил победу над одним из лидеров Чемпионшипа “Шеффилд Юнайтед”, который играл в меньшинстве (3:3). Кубок Англии остался без одной большой сенсации, но возможно “Рексхэму”, который принадлежит известным американским актерам Райану Рейнольдсу и Робу Макэлхенни, удастся превзойти себя в переигровке, которая состоится в феврале.
Кубок Англии, четвертый раунд, Рексхэм, "Рейскорс Граунд"
“Рексхэм” (V) – “Шеффилд Юнайтед” (II) 3:3
Голы: Джонс 50, О’Коннор 61, Маллин 86 – Макберни 2, Норвуд 65, Иган 90+5
Удаление: Джеббисон 71 (“Шеффилд Юнайтед”)
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