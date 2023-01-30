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Ждем Мудрика в дерби и встречу Зинченко с Миколенко. Расписание футбола на 30 января - 5 февраля
Будет много матчей клубов УПЛ, дерби Милана и два тура для Малиновского и Соболя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
UA-Футбол подготовил для вас список самых интересных матчей, за которыми будет интересно следить в течение следующей недели, а именно с 30 января по 5 февраля.
Понедельник, 30 января
После насыщенных выходных можно было бы отдохнуть от футбола, но не дадут Испания и Италия. В первом случае будет играть "Вильярреал", ведущий борьбу с "Атлетико" за место в ТОП-4. Во втором увидим "Удинезе", который на прошлой неделе прервал серию из десяти матчей без побед.
- "Удинезе" - "Верона". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Вильярреал" - "Райо Вальекано". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
Вторник, 31 января
Посреди недели внимание будет приковано к национальным кубкам. В Италии перспективным выглядит противостояние "Интера" и "Аталанты". В Германии встретятся "Вольфбсург" и "Унион" - обе команды в очень хорошей форме. А еще не забываем о контрольных матчах украинских клубов. "Александрия" сыграет с македонским "Шкупи", "Динамо" встретится с середняком австрийской Бундеслиги, а "Шахтер" будет тренироваться в игре с "Лудогорцем". А еще интересный соперник у "Руха" - австрийский "Штурм".
- "Александрия" - "Шкупи". 14:00. Контрольный матч
- "Динамо" - "Лустенау". 15:00. Контрольный матч
- "Рух" - "Штурм". 16:00. Контрольный матч
- "Шахтер" - "Лудогорец". 16:30. Контрольный матч
- "Унион" - "Вольфсбург". 21:45. Кубок Германии
- "Интер" - "Аталанта". 22:00. Кубок Италии
- "Ньюкасл" - "Саутгемптон". 22:00. Кубок лиги
Среда, 1 февраля
В этот день внимание будет приковано к Франции, где у нас уже есть два клуба с украинским следом. Малиновский будет играть на выезде с "Нантом", а Соболь и его "Страсбур" попытаются остановить соперника "Шахтера" по Лиге Европы - "Ренн". А еще отложенный матч сыграют "Бетис" и "Барселона" и это должно быть очень интересно. В Англии определится второй финалист Кубка лиги. Кстати, снова контрольный матч сыграет "Шахтер", на этот раз со словенским грандом.
- "Шахтер" - "Марибор". 16:30. Контрольный матч
- "Нант" - "Марсель". 20:00. Лига 1. MEGOGO
- "Майнц" - "Бавария". 21:45. Кубок Германии
- "Монпелье" - ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO
- "Ренн" - "Страсбург". 22:00. Лига 1. MEGOGO
- "Бетис" - "Барселона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
- "Манчестер Юнайтед" - "Ноттингем Форест". 22:00. Кубок лиги
Четверг, 2 февраля
Для начала "Днепр-1" сыграет со словенской "Мурой" (той самой, которая погубила киевский "Арсенал"). А вечером "Реал" сразится с "Валенсией" в рамках чемпионата, а "Ювентус" с "Лацио" в рамках Кубка Италии.
- "Днепр-1" - "Мура". 15:00. Контрольный матч
- "Реал" - "Валенсия". 22:00. Чемпионат Испании MEGOGO
- "Ювентус" - "Лацио". 22:00. Кубок Италии
Пятница, 3 февраля
Нет дня без матчей украинских команд. "Металлист" померяется силами с "Торпедо" из Кутаиси, а "Динамо" проверит себя на фоне "Лудогорца". А вот вечером нас ждет самое интересное - возможно мы увидим дебют в основе "Челси" Михаила Мудрика. На днях сообщалось, что Грэм Поттер возил своих подопечных на военную базу для улучшения командного духа, поможет ли это в противостоянии с колючим "Фулхэмом"?
- "Металлист" - "Торпедо" (К). 15:00. Контрольный матч
- "Динамо" - "Лудогорец". 16:00. Контрольный матч
- "Аугсбург" - "Байер". 21:30. Бундеслига
- "Челси" - "Фулхэм". 22:00. АПЛ
Суббота, 4 февраля
В Англии должны встретиться на поле Зиченко и Миколенко. Кстати, у Виталия это будет первый матч при новом тренере (ирисок возглавил Шон Дайч). Если соскучились по Месси, Неймру и Мбаппе, тогда включайте их матч с "Тулузой". В Германии рекомендуем посмотреть противостояние "Фрайбурга" с "Боруссией" из Дортмунда. А в Италии "Рома" примет "Эмполи", который не проигрывал уже шесть матчей подряд.
- "Эвертон" - "Арсенал". 14:30. АПЛ
- "Боруссия" Д - "Фрайбург". 16:30. Бундеслига
- "Манчестер Юнайтед" - "Кристалл Пелас". 17:00. АПЛ
- "Вулверхэмптон" - "Ливерпуль". 17:00. АПЛ
- "Тулуза" - ПСЖ. 18:00. Лига 1. MEGOGO
- "Рома" - "Эмполи". 19:00. Серия А. MEGOGO
- "Ньюкасл" - "Вест Хэм". 19:30. АПЛ
- "Атлетико" - "Хетафе". 19:30. Ла Лига. MEGOGO
- "Сассуоло" - "Аталанта". 21:45. Серия А. MEGOGO
Воскресенье, 5 февраля
В последний день недели в Англии сыграют команды двух выдающихся тренеров - Конте и Гвардиолы, под руководством которых играют два выдающихся бомбардира - Кейн и Холанд. Малиновского ждем в игре против "Ницци", а Соболя - против "Монпелье". В Италии все внимание будет приковано к миланскому дерби - удастся ли россонери окончательно не упасть в пропасть? Может быть, Виктор Цыганков дебютирует в игре с "Валенсией". А еще кризисная "Севилья" попытается остановить рациональную "Барселону".
- "Наполи" - "Специя". 13:30. Серия А. MEGOGO
- "Мальорка" - "Реал". 15:00. Ла Лига. MEGOGO
- "Страсбург" - "Монпелье". 16:00. Лига 1. MEGOGO
- "Жирона" - "Валенсия". 17:15. Ла Лига. MEGOGO
- "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити". 18:30. АПЛ
- "Вольфсбург" - "Бавария". 18:30. Бундеслига
- "Интер" - "Милан". 21:45. Серия А. MEGOGO
- "Марсель" - "Ницца". 21:45. Лига 1. MEGOGO
- "Барселона" - "Севилья". 22:00. Ла Лига. MEGOGO
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