Ждем Мудрика в дерби и встречу Зинченко с Миколенко. Расписание футбола на 30 января - 5 февраля

UA-Футбол подготовил для вас список самых интересных матчей, за которыми будет интересно следить в течение следующей недели, а именно с 30 января по 5 февраля.

Понедельник, 30 января

После насыщенных выходных можно было бы отдохнуть от футбола, но не дадут Испания и Италия. В первом случае будет играть "Вильярреал", ведущий борьбу с "Атлетико" за место в ТОП-4. Во втором увидим "Удинезе", который на прошлой неделе прервал серию из десяти матчей без побед.

"Удинезе" - "Верона". 21:45. Серия А. MEGOGO

"Вильярреал" - "Райо Вальекано". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

Вторник, 31 января

Посреди недели внимание будет приковано к национальным кубкам. В Италии перспективным выглядит противостояние "Интера" и "Аталанты". В Германии встретятся "Вольфбсург" и "Унион" - обе команды в очень хорошей форме. А еще не забываем о контрольных матчах украинских клубов. "Александрия" сыграет с македонским "Шкупи", "Динамо" встретится с середняком австрийской Бундеслиги, а "Шахтер" будет тренироваться в игре с "Лудогорцем". А еще интересный соперник у "Руха" - австрийский "Штурм".

"Александрия" - "Шкупи". 14:00. Контрольный матч

"Динамо" - "Лустенау". 15:00. Контрольный матч

"Рух" - "Штурм". 16:00. Контрольный матч

"Шахтер" - "Лудогорец". 16:30. Контрольный матч

"Унион" - "Вольфсбург". 21:45. Кубок Германии

"Интер" - "Аталанта". 22:00. Кубок Италии

"Ньюкасл" - "Саутгемптон". 22:00. Кубок лиги

Среда, 1 февраля

В этот день внимание будет приковано к Франции, где у нас уже есть два клуба с украинским следом. Малиновский будет играть на выезде с "Нантом", а Соболь и его "Страсбур" попытаются остановить соперника "Шахтера" по Лиге Европы - "Ренн". А еще отложенный матч сыграют "Бетис" и "Барселона" и это должно быть очень интересно. В Англии определится второй финалист Кубка лиги. Кстати, снова контрольный матч сыграет "Шахтер", на этот раз со словенским грандом.

"Шахтер" - "Марибор". 16:30. Контрольный матч

"Нант" - "Марсель". 20:00. Лига 1. MEGOGO

"Майнц" - "Бавария". 21:45. Кубок Германии

"Монпелье" - ПСЖ. 22:00. Лига 1. MEGOGO

"Ренн" - "Страсбург". 22:00. Лига 1. MEGOGO

"Бетис" - "Барселона". 22:00. Ла Лига. MEGOGO

"Манчестер Юнайтед" - "Ноттингем Форест". 22:00. Кубок лиги

Четверг, 2 февраля

Для начала "Днепр-1" сыграет со словенской "Мурой" (той самой, которая погубила киевский "Арсенал"). А вечером "Реал" сразится с "Валенсией" в рамках чемпионата, а "Ювентус" с "Лацио" в рамках Кубка Италии.

"Днепр-1" - "Мура". 15:00. Контрольный матч

"Реал" - "Валенсия". 22:00. Чемпионат Испании MEGOGO

"Ювентус" - "Лацио". 22:00. Кубок Италии

Пятница, 3 февраля

Нет дня без матчей украинских команд. "Металлист" померяется силами с "Торпедо" из Кутаиси, а "Динамо" проверит себя на фоне "Лудогорца". А вот вечером нас ждет самое интересное - возможно мы увидим дебют в основе "Челси" Михаила Мудрика. На днях сообщалось, что Грэм Поттер возил своих подопечных на военную базу для улучшения командного духа, поможет ли это в противостоянии с колючим "Фулхэмом"?

"Металлист" - "Торпедо" (К). 15:00. Контрольный матч

"Динамо" - "Лудогорец". 16:00. Контрольный матч

"Аугсбург" - "Байер". 21:30. Бундеслига

"Челси" - "Фулхэм". 22:00. АПЛ

Суббота, 4 февраля

В Англии должны встретиться на поле Зиченко и Миколенко. Кстати, у Виталия это будет первый матч при новом тренере (ирисок возглавил Шон Дайч). Если соскучились по Месси, Неймру и Мбаппе, тогда включайте их матч с "Тулузой". В Германии рекомендуем посмотреть противостояние "Фрайбурга" с "Боруссией" из Дортмунда. А в Италии "Рома" примет "Эмполи", который не проигрывал уже шесть матчей подряд.

"Эвертон" - "Арсенал". 14:30. АПЛ

"Боруссия" Д - "Фрайбург". 16:30. Бундеслига

"Манчестер Юнайтед" - "Кристалл Пелас". 17:00. АПЛ

"Вулверхэмптон" - "Ливерпуль". 17:00. АПЛ

"Тулуза" - ПСЖ. 18:00. Лига 1. MEGOGO

"Рома" - "Эмполи". 19:00. Серия А. MEGOGO

"Ньюкасл" - "Вест Хэм". 19:30. АПЛ

"Атлетико" - "Хетафе". 19:30. Ла Лига. MEGOGO

"Сассуоло" - "Аталанта". 21:45. Серия А. MEGOGO

Воскресенье, 5 февраля

В последний день недели в Англии сыграют команды двух выдающихся тренеров - Конте и Гвардиолы, под руководством которых играют два выдающихся бомбардира - Кейн и Холанд. Малиновского ждем в игре против "Ницци", а Соболя - против "Монпелье". В Италии все внимание будет приковано к миланскому дерби - удастся ли россонери окончательно не упасть в пропасть? Может быть, Виктор Цыганков дебютирует в игре с "Валенсией". А еще кризисная "Севилья" попытается остановить рациональную "Барселону".