У Миколенко новый тренер. Эвертон объявил имя нового менеджера

Английский специалист Шон Дайч назначен главным тренером " Эвертона ".

Об этом ливерпульский клуб объявил на своём официальном сайте.

Условий соглашения клуб не раскрывает, однако ранее СМИ писали о том, что контракт будет рассчитан на 2,5 года.

Дайч заменил на этом посту Фрэнка Лэмпарда, который ранее был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, находится в зоне вылета на 19-й позиции.

Дайч находится без работы с апреля прошлого года – именно тогда он был уволен из “Бернли” после 9,5 сезонов во главе команды. Также Шон работал в "Уотфорде" как в должности главного тренера, первой команды, так и ассистентом.