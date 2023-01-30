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У Миколенко новый тренер. Эвертон объявил имя нового менеджера
Шон Дайч принял команду
Эвертон
Английский специалист Шон Дайч назначен главным тренером "
Об этом ливерпульский клуб объявил на своём официальном сайте.
Условий соглашения клуб не раскрывает, однако ранее СМИ писали о том, что контракт будет рассчитан на 2,5 года.
Дайч заменил на этом посту Фрэнка Лэмпарда, который ранее был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.
"Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, находится в зоне вылета на 19-й позиции.
Дайч находится без работы с апреля прошлого года – именно тогда он был уволен из “Бернли” после 9,5 сезонов во главе команды. Также Шон работал в "Уотфорде" как в должности главного тренера, первой команды, так и ассистентом.
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