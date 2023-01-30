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У Миколенко новый тренер. Эвертон объявил имя нового менеджера

Англия
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Шон Дайч принял команду

У Миколенко новый тренер. Эвертон объявил имя нового менеджера

Эвертон

Новина українською

Английский специалист Шон Дайч назначен главным тренером "Эвертона".

Об этом ливерпульский клуб объявил на своём официальном сайте.

Условий соглашения клуб не раскрывает, однако ранее СМИ писали о том, что контракт будет рассчитан на 2,5 года.

Дайч заменил на этом посту Фрэнка Лэмпарда, который ранее был уволен из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Эвертон", за который выступает украинский защитник Виталий Миколенко, находится в зоне вылета на 19-й позиции.

Дайч находится без работы с апреля прошлого года – именно тогда он был уволен из “Бернли” после 9,5 сезонов во главе команды. Также Шон работал в "Уотфорде" как в должности главного тренера, первой команды, так и ассистентом.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч
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Источник:
Эвертон

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