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Канселу поссорился с Гвардиолой. Это стало причиной трансфера игрока в Баварию

Англия
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Защитник "Ман Сити" продолжит карьеру в Бундеслиге

Канселу поссорился с Гвардиолой. Это стало причиной трансфера игрока в Баварию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Между защитником Жоау Канселу и наставником Хосепом Гвардиолой произошла ссора в преддверии матча против "Ман Сити". Новым клубом игрока станет мюнхенская "Бавария".

По информации Mail Online, Канселу рассердился, когда узнал, что не попадет в стартовый состав "Сити" на матч против "Арсенала". После чемпионата мира между футболистом и тренером были напряженные отношения. Он не получал достаточно игровой практики, и накануне встречи Кубка Англии против "канониров" Канселу не выдержал. Жоау угрожал Гвардиоле покинуть клуб. Разрешить ситуацию удалось лишь из-за договоренности об аренде футболиста в "Баварию".

Ожидается, что до конца текущего сезона Жоау Канселу будет выступать за мюнхенцев на правах аренды. Летом "рекордмастер" сможет приобрести защитника за 61 млн фунтов.

"Ман Сити" приступил к поискам крайнего защитника на замену Канселу. Однако за неимением времени, ведь 31 января закрывается трансферное окно, подписать кого-то будет проблематично.

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В статье: Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Жоау Канселу
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