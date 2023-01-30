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Легкие соперники для фаворитов. Состоялась жеребьевка пятого раунда Кубка Англии

Англия
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Клубы из Манчестера и Тоттенхэм узнали своих соперников

Легкие соперники для фаворитов. Состоялась жеребьевка пятого раунда Кубка Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Арсенал”, “Ньюкасл”, “Челси” успели вылететь к пятому раунду Кубка Англии, поэтому вероятность громкого противостояния в раунде 1/8 снижалась. Так в итоге и получилось. “Тоттенхэм” будет противостоять победителю пары “Рексем”/”Шеффилд Юнайтед”, “Манчестер Сити” сыграет с “Бристоль Сити”, а соперником “Манчестер Юнайтед” будет победитель пары “Дерби”/Вест Хэм”. Базовый день проведения матчей пятого раунда – первого марта.

Полные результаты жеребьевки:

  • “Саутгемптон” – “Лутон”/“Гримсби Таун”
  • “Лестер” – “Блэкберн”/“Бирмингем”
  • “Сток Сити” – “Брайтон”
  • “Рексем”/”Шеффилд Юнайтед” – “Тоттенхэм”
  • “Фулхэм”/”Сандерленд” – “Лидс”
  • “Бристоль Сити” – “Манчестер Сити”
  • “Манчестер Юнайтед” – “Дерби”/Вест Хэм”
  • “Ипсвич”/”Бернли” – “Шеффилд Уэнсдей”/”Флитвуд Таун”
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В статье: Кубок Англии Тоттенхэм (Лондон) Манчестер Сити "Саутгемптон" Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Лестер Сити
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