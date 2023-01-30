Легкие соперники для фаворитов. Состоялась жеребьевка пятого раунда Кубка Англии

“Арсенал”, “Ньюкасл”, “Челси” успели вылететь к пятому раунду Кубка Англии, поэтому вероятность громкого противостояния в раунде 1/8 снижалась. Так в итоге и получилось. “Тоттенхэм” будет противостоять победителю пары “Рексем”/”Шеффилд Юнайтед”, “Манчестер Сити” сыграет с “Бристоль Сити”, а соперником “Манчестер Юнайтед” будет победитель пары “Дерби”/Вест Хэм”. Базовый день проведения матчей пятого раунда – первого марта.

Полные результаты жеребьевки: