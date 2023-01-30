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Легкие соперники для фаворитов. Состоялась жеребьевка пятого раунда Кубка Англии
Клубы из Манчестера и Тоттенхэм узнали своих соперников
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Арсенал”, “Ньюкасл”, “Челси” успели вылететь к пятому раунду Кубка Англии, поэтому вероятность громкого противостояния в раунде 1/8 снижалась. Так в итоге и получилось. “Тоттенхэм” будет противостоять победителю пары “Рексем”/”Шеффилд Юнайтед”, “Манчестер Сити” сыграет с “Бристоль Сити”, а соперником “Манчестер Юнайтед” будет победитель пары “Дерби”/Вест Хэм”. Базовый день проведения матчей пятого раунда – первого марта.
Полные результаты жеребьевки:
- “Саутгемптон” – “Лутон”/“Гримсби Таун”
- “Лестер” – “Блэкберн”/“Бирмингем”
- “Сток Сити” – “Брайтон”
- “Рексем”/”Шеффилд Юнайтед” – “Тоттенхэм”
- “Фулхэм”/”Сандерленд” – “Лидс”
- “Бристоль Сити” – “Манчестер Сити”
- “Манчестер Юнайтед” – “Дерби”/Вест Хэм”
- “Ипсвич”/”Бернли” – “Шеффилд Уэнсдей”/”Флитвуд Таун”
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