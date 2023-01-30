Челси сделал предложение в 120 млн евро за полузащитника Бенфики Фернандеса 

“Челси” намерен до конца зимнего трансферного окна закрыть сделку по аргентинскому полузащитнику “Бенфики” Энцо Фернандеса.

Как информирует The Athletic, “Челси” предложил “Бенфике” рекордные для себя и английского чемпионата 120 млн евро (105 млн фунтов). Другие источники, в частности The Telegraph и Mirror пишут, что “Челси” готов заплатить на 10 млн фунтов больше, что разбить платежи на несколько частей, а не платить всю сумму отступных сразу. Трансфером Фернандеса занимаются со-владелец “Челси” Бехдад Эгбали и директор по трансферам Пол Винстенли, которые ранее летали в Турцию для согласования трансфера Михаила Мудрика.

Фернандес не успел провести в “Бенфике” и одного сезона. Летом он перешел в лиссабонский гранд из аргентинского “Ривер Плейта” по сумме 10+8 млн евро. На ЧМ-2022 аргентинский хавбек получил награду лучшему молодому футболиста турнира. В “Челси” видят Эрнандеса наследником Жоржиньо, который в скором времени может покинуть клуб.

“Челси” потратил в зимнее трансферное окно более 200 млн фунтов, 88.5 из них – на украинца Михаила Мудрика. Состав “синих также пополнили форвард Давид Датро Фофана, центрбек Бенуа Бадиашиль, вингеры Андрей Сантос и Нони Мадуеке, также у “Атлетико” Мадрид з 17 млн евро был арендован Жоау Феликс. После возможного приобретения Фернандеса суммарные расходы новых владельцев “Челси” за два трансферных окна превзойдут 500 млн фунтов.