  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси сделал предложение в 120 млн евро за полузащитника Бенфики Фернандеса 
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси сделал предложение в 120 млн евро за полузащитника Бенфики Фернандеса 

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Синие уверены, что им удастся подписать одного из лучших игроков ЧМ-2022

Челси сделал предложение в 120 млн евро за полузащитника Бенфики Фернандеса 

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

“Челси” намерен до конца зимнего трансферного окна закрыть сделку по аргентинскому полузащитнику “Бенфики” Энцо Фернандеса.

Как информирует The Athletic, “Челси” предложил “Бенфике” рекордные для себя и английского чемпионата 120 млн евро (105 млн фунтов). Другие источники, в частности The Telegraph и Mirror пишут, что “Челси” готов заплатить на 10 млн фунтов больше, что разбить платежи на несколько частей, а не платить всю сумму отступных сразу. Трансфером Фернандеса занимаются со-владелец “Челси” Бехдад Эгбали и директор по трансферам Пол Винстенли, которые ранее летали в Турцию для согласования трансфера Михаила Мудрика.

Фернандес не успел провести в “Бенфике” и одного сезона. Летом он перешел в лиссабонский гранд из аргентинского “Ривер Плейта” по сумме 10+8 млн евро. На ЧМ-2022 аргентинский хавбек получил награду лучшему молодому футболиста турнира. В “Челси” видят Эрнандеса наследником Жоржиньо, который в скором времени может покинуть клуб.

“Челси” потратил в зимнее трансферное окно более 200 млн фунтов, 88.5 из них – на украинца Михаила Мудрика. Состав “синих также пополнили форвард Давид Датро Фофана, центрбек Бенуа Бадиашиль, вингеры Андрей Сантос и Нони Мадуеке, также у “Атлетико” Мадрид з 17 млн евро был арендован Жоау Феликс. После возможного приобретения Фернандеса суммарные расходы новых владельцев “Челси” за два трансферных окна превзойдут 500 млн фунтов.

По теме
yellow-arrow
Лидс подписал хавбека Ювентуса и сборной США Маккенни
yellow-arrow
ТаТоТаке: Забарный сегодня может перейти в клуб АПЛ
yellow-arrow
Красников: Это глупость. Я не могу претендовать на деньги от продажи Мудрика
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) трансферы Челси (Лондон) Энцо Фернандес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде